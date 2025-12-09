PSOE-M denunciará ante Fiscalía al CEO de Ribera Salud por las "irregularidades" en el Hospital de Torrejón

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press)

El PSOE de Madrid interpondrá esta mañana una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas "irregularidades" en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

Según ha adelantado 'Cadena Ser' y han confirmado desde el partido, también apuntan a "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

El PSOE-M ya había adelantado la pasada semana que emprendería acciones legales tras conocerse los audios en los que Gallart llamaría a "desandar" el camino en el Hospital de Torrejón que se había emprendido para rebajar las listas de espera sanitarias.

Los socialistas sostienen que estas prácticas podrían constituir indicios de "delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

La denuncia también se formulará "contra todos aquellos" que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa, "puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento" del Ministerio Fiscal.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha subrayado, en sus redes sociales, que "la Sanidad es un derecho". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que nunca más nadie haga negocio con la Sanidad pública en Madrid", ha remarcado.