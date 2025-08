PSOE pide en el Congreso la promoción de mujeres escritoras en el modelo educativo para eliminar la brecha de género

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley --iniciativa no vinculante-- por la que insta al Gobierno a fomentar la visibilización y promoción de las mujeres escritoras --"sido secularmente silenciadas"-- en el modelo educativo, evitando la brecha y sesgos de género que pueden condicionarlo. En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación socialista asegura que las autoras han sufrido, y siguen sufriendo, un "agravio sistemático" en los manuales y libros de texto y reiteran que es necesario "revisar exhaustivamente" la selección de autores y obras para evitar que el alumnado mantenga "patrones sexistas" que "contravienen el espíritu" de la LOMLOE. "El fin último es que ese canon escolar deje de replicar patrones de funcionamiento de esa ideología patriarcal de la clase dominante que omiten interesadamente, en demasiadas ocasiones, la presencia de las escritoras dando a entender implícitamente que, o no había mujeres que escribieran o que el valor de sus aportaciones era poco relevante. Basta hacer un recorrido generacional para verificarlo, pues en cada una de las promociones y generaciones se evidencia la ausencia de figuras femeninas", razona el PSOE en su texto. Así, los socialistas piden que se continúe desarrollando propuestas que ayuden a eliminar dicha brecha, así como desean el diseño y ejecución de programas cuyo objetivo sea la proyección y visibilización de las mujeres escritoras en todas las etapas educativas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Por otro lado, apuntan a una oferta de cursos destinados al profesorado para formarlo adecuadamente en la necesidad de incluir a estas autoras en las programaciones y actividades docentes para introducir la perspectiva de género en el proceso de enseñanza de la literatura. "Ni en los movimientos literarios más conocidos, como la Generación del 27, la literatura de la Guerra Civil (1936), o la de los años 50, se incluyó a una sola escritora. Y, sin embargo, no se puede entender el 27 sin Concha Méndez, Ernestina de Champourcín, Rosa Chacel, Carmen Conde o Lucía Sánchez Saornil; o la Generación del 50 sin Gloria Fuertes, Mariluz Escribano, María Victoria Atencia, Paca Aguirre, Julia Uceda o Ángela Figuera Aymerich; tampoco la del 80 sin Olvido García Valdés, Ángeles Mora o Chantal Maillard, entre otras. La promoción del 90 sin Aurora Luque o María Rosal; o la Generación 2000 sin Raquel Lanseros, Yolanda Castaño, Ana Merino, Ada Salas o Carmen Jodra", concluyen.

