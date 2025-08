PSOE pide un "mapeo" de recursos del sistema de protección a la infancia para mejorar la acogida de menores migrantes

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El PSOE ha presentado una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a realizar, en colaboración con las comunidades autónomas, un mapeo integral de los recursos del sistema de protección a la infancia y adolescencia para dar una respuesta adecuada a situaciones como la llegada de menores migrantes no acompañados o la transición a la vida adulta de jóvenes extutelados. Según indica el texto de la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, actualmente existe una "falta de homogeneidad" que responde al reparto competencial y que "dificulta la coordinación entre territorios, el diseño de políticas públicas eficaces y la respuesta adecuada" a estas situaciones. Por ello, los socialistas consideran que sería de utilidad disponer de un mapeo "actualizado y detallado" de los recursos disponibles -centros, plazas, modelos de acogida, personal técnico, ratios- que permitiera tener "una visión clara y unificada de la capacidad del sistema para atender adecuadamente a la infancia más vulnerable". En este sentido, el PSOE propone "publicar y actualizar periódicamente esta información, con criterios de transparencia y accesibilidad, asegurando la protección de los datos personales, en el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia. Asimismo, propone utilizar los resultados del mapeo para la planificación estratégica y la toma de decisiones en políticas públicas de protección a la infancia, incluyendo la acogida de menores no acompañados. También sugiere "seguir promoviendo espacios de coordinación interterritorial, compartir buenas prácticas y optimizar recursos".