PSOE y Sumar acuerdan ampliar el permiso por nacimiento a 17 semanas y retribuir parte del de cuidado de menor

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para aumentar el permiso por nacimiento de las 16 actuales hasta las 17 semanas, y retribuir dos semanas por permiso de cuidado de menor. Según han indicado a Europa Press fuentes del partido liderado por Yolanda Díaz este lunes, Sumar mantiene la "presión" para aprobar el Real Decreto-ley de permisos en el Consejo de Ministros del martes 29 de julio y evitar la multa de Europa. Las mismas fuentes han detallado que el acuerdo contempla una semana más de nacimiento y cuidados hasta que el niño tenga 12 meses, es decir, de las 16 actuales hasta las 17, con entrada en vigor "inmediata". Asimismo, se establecen dos semanas más de permisos parentales retribuidos al 100% para cuidados hasta los 8 años. En este caso, han señalado que las dos semanas parentales se aplican retroactivamente desde agosto de 2024, que era cuando España tenía la obligación de transponer la Directiva europea. Por otro lado, PSOE y Sumar acuerdan 32 semanas de permisos de nacimiento y cuidado para familias monoparentales, cuatro de ellas disfrutables hasta que menor cumpla 8 años. Las fuentes de Sumar han destacado, además, que a estas medidas se suma el "compromiso político" de incrementar una semana de nacimiento hasta completar el total de 20, entre parentales y nacimiento clásicas. "Los trabajadores tendrán derecho desde la aprobación del Real Decreto-ley a 19 semanas de permisos de nacimiento y cuidado, dos de ellas parentales hasta los 8 años de edad, retribuidas al 100%, que se sumarían a las 8 semanas no retribuidas que actualmente reconoce el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores y a la posibilidad de acumular el permiso por lactancia que ya se reconoció por el Ministerio de Trabajo y Economía Social como un derecho de las personas trabajadoras en el RDL 2/2024", ham apuntado. Para el partido de Yolanda Díaz, es "absolutamente fundamental" que dicho acuerdo se haga efectivo en el Consejo de Ministros de este martes 29 de julio, para "evitar la multa que la Unión Europea impondrá a España a partir del 1 de agosto con una cuantía de más de 40.000 euros diarios". "No existe ningún motivo para no aprobar el Real Decreto-ley inmediatamente, toda vez que el acuerdo ya se ha alcanzado", ha subrayado.