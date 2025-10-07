PSOE y Sumar pactan un plan para la comisión del Congreso sobre la dana que contempla llamar a Sánchez en último lugar
MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
El PSOE y Sumar han anunciado que han acordado un plan de trabajo que confían en que permita activar la comisión de investigación del Congreso sobre la dana que mató a más de 200 personas hace casi un año y que contempla la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cierre la fase de comparecencias.
Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, el PSOE ha accedido finalmente a incluir el nombre de Sánchez cerrando el listado. La negativa de Sumar a incluir a Sánchez como compareciente en la propuesta que registraron la pasada primavera, propició la salida del grupo parlamentario de la diputada de Compromís, Águeda Micó, que se pasó al Mixto.
El plan de trabajo acordado por el PSOE y Sumar plantea dos fases, una primera centrada en la investigación, en la que comparecerían las víctimas y responsables de la Generalitat Valenciana, empezando por su presidente, Carlos Mazón; y una segunda fase, relativa a la reconstrucción, que cerraría Sánchez.
