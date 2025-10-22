PSOE y Sumar se dividen en el Congreso ante la petición de hacer fijos a interinos en la Administración

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, se han dividido este miércoles en el Congreso por la petición de Podemos de convertir a fijos a los empleados de todas las administraciones que tengan contratos por un tiempo superior al legal o en abuso de temporalidad o lo hayan estado y hayan sido cesados: mientras que los socialistas han votado en contra, el grupo plurinacional ha votado a favor de la propuesta junto con ERC, Bildu, Junts, BNG y Compromís .

En todo caso, la iniciativa no ha conseguido apoyos suficientes para salir adelante ya que tanto el PP como Vox han preferido abstenerse, al igual que el PNV. El exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, se ha sumado al PSOE para votar en contra.

La petición de Podemos se plasmaba en una moción consecuencia de una interpelación urgente que la formación morada dirigió al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la sesión plenaria de la semana pasada. En esa interpelación, la diputada de Podemos, Noemí Santana, advirtió al ministro de que su formación no apoyará la Ley de Función Pública que se está tramitando ahora en el Congreso si no hace fijos a los interinos.

Sin embargo, el ministro ya rechazó esa exigencia de Podemos, puesto que según López se vulneraría los principios de mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública recogidos en la Constitución.