PSPV insiste en que el Consell tenía información "en tiempo real" sobre el Poyo el día de la dana con llamadas al 112

VALÈNCIA, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha insistido en que el Consell tenía información "en tiempo real" sobre la situación en el barranco del Poyo el pasado 29 de octubre, día que la dana asoló la provincia de Valencia, a través de las llamadas al 112. Así se ha expresado este sábado el socialista en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Comité Provincial de los socialistas de Castellón celebrado en Almenara, al ser preguntado por el informe de la Guardia Civil remitido a la jueza de la dana. En él, el instituto armado realiza una cronología de los hechos de aquel 29 de octubre y plantea, en el análisis de la situación del entorno del barranco, que cabría preguntar a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones". Subraya que destaca "sobremanera, la inexistencia de avisos" como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16.15 horas, momento en que se rebasa el umbral 1, hasta las 18.43 horas. Al respecto, Mascarell ha subrayado que el documento "concluye claramente que tenían la información, que ahí están las llamadas a Emergencias, que en el 112 --desde primera hora de la mañana-- había llamadas que situaban la alarma y, sobre todo, lo que queda en evidencia es la ausencia de todo el Consell". "Mientras la gente se ahogaba, el señor Carlos Mazón (president de la Generalitat) estaba en el Ventorro, los consellers en su casa y otros entregando premios, ausentes de lo que estaba pasando en esos momentos", ha espetado el socialista. En este sentido, ha reprochado que Mazón "no estaba en su sitio en el momento más trágico para los valencianos". "Mientras las primeras llamadas de auxilio se estaban produciendo en Chiva, el señor Mazón estaba haciéndose el vermú; luego, cuando se estaban haciendo las llamadas desde Cheste, estaba en el postre; y cuando las llamadas venían de Riba-roja, Mazón no sabemos si estaría ya haciéndose el carajillo", ha ironizado. "Lo evidente es que son las llamadas del 112, las llamadas de emergencia, las que también se reflejan en la propia investigación, y que evidencian de forma palpable que los responsables de la Generalitat tenían la información en tiempo real", ha reiterado. Por eso, Mascarell ha recalcado que los responsables de la Generalitat "sabían desde primera hora lo que pasaba en la Ribera". "Después, a mediodía; todos los valencianos saben que el president de la Generalitat estaba en el Ventorro o no sabemos dónde, cuando ya la tragedia se cernió", ha afeado. En este sentido, el secretario de organización del PSPV-PSOE ha considerado que la jueza de Catarroja "está siendo muy clara y dejando muy claro dónde está el nivel de responsabilidad". "La responsabilidad recae en quien tiene el mando y el mando lo tenía claramente la Generalitat Valenciana, el president Mazón y su consellera", ha afirmado. Por otra parte, Mascarell ha reprochado la, a su juicio, "doble vara de medir" del PP, que "hace dimitir" a Noelia Núñez por "decir que tiene una carrera cuando no la tenía" y no a Mazón, quien "no estaba el día 29 donde tenía que estar".

