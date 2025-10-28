Publica datos semanales de empleo privado EEUU: nóminas suben un promedio de 14.250 en 4 semanas

WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - Las nóminas privadas de Estados Unidos aumentaron un promedio de 14.250 puestos de trabajo en las cuatro semanas que finalizaron el 11 de octubre, mostró el martes la estimación preliminar semanal inaugural del Informe Nacional de Empleo ADP.

ADP dijo en un comunicado que publicaría una estimación preliminar semanal del Informe Nacional de Empleo ADP todos los martes a partir del 28 de octubre, basándose en sus datos de alta frecuencia.

"La estimación preliminar de Estados Unidos proporcionará un promedio móvil de cuatro semanas del último cambio total del empleo privado, ofreciendo la imagen más actual y representativa del mercado laboral del sector privado", dijo ADP. (Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)