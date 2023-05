Publicadas dos pruebas de vida de un sudafricano secuestrado en Libia en 2017 y un maliense raptado en abril

Dos v√≠deos que muestran a un sudafricano secuestrado en Libia en 2017 y un maliense raptado en abril en el sur de Mal√≠ han circulado en las √ļltimas horas en redes sociales como prueba de vida de estas dos personas, que estar√≠an en manos del Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en la regi√≥n.

En el primer v√≠deo, el sudafricano Gerco van Deventer, trabajador de la organizaci√≥n no gubernamental Gift of the Givers, pide "ayuda urgente" para "facilitar y activar cualquier acci√≥n" que pueda derivar en su liberaci√≥n, seg√ļn ha recogido el diario sudafricano 'The Times'.

El vídeo ha sido enviado a la ONG, que ha recalcado que fue recibido por el mediador que enviaron al país para intentar lograr la liberación de Van Deventer. "No sé nada del paradero de mi familia o sobre su estado. Pido asistencia para facilitar y ayudarme a crear un puente con el mundo exterior y para recuperar lo que se me arrebató: mi libertad", ha manifestado el hombre.

Van Deventer fue secuestrado en 2017 en Libia por un grupo vinculado a Al Qaeda, tras lo que habr√≠a sido trasladado a Mal√≠. Seg√ļn 'The Times', el grupo que mantiene raptado al sudafricano ha reclamado a la familia el pago de un rescate, si bien no cuentan con este dinero y el Gobierno de Sud√°frica no paga rescates.

Por otra parte, un segundo v√≠deo muestra al exdiputado maliense Abdou Agouzer Maiga, secuestrado en abril en Koutiala, en el sur de Mal√≠, quien hace igualmente un llamamiento al jefe de la junta militar maliense, Assimi Goita, para que contribuya a su liberaci√≥n, seg√ļn la emisora Radio France Internationale.

Malí y el resto de los países del Sahel han experimentado un recrudecimiento de la violencia, tanto yihadista de manos de grupos vinculados a Al Qaeda y a Estado Islámico, como de tipo intercomunitario, lo que ha llevado a Francia y a los países del G5 Sahel --Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger-- a incrementar sus operaciones.

Europa Press