Publican una carta que menciona a Trump, supuestamente enviada por Epstein

WASHINGTON, 23 dic

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el martes una imagen de una carta que hace una burda referencia al presidente Donald Trump, supuestamente escrita por el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein a Larry Nassar, que cumple cadena perpetua por abusar sexualmente de cientos de niñas.

Reuters no pudo determinar si la misiva es auténtica.

El matasellos del sobre es de Virginia, no de Nueva York, donde Epstein estuvo encarcelado, e indica que el sobre fue procesado tres días después de su muerte en agosto de 2019.

La dirección del remitente en el sobre identifica erróneamente la cárcel donde Epstein estaba detenido y no incluye su número de recluso, que el manual de políticas de la Oficina de Prisiones requiere que se incluya en el correo saliente.

La tarjeta, en la que aparece la imagen de una pareja cogida de la mano a través de una mesa y que dice en una nota manuscrita que "nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles", formaba parte de unas 30.000 páginas de documentos hechos públicos el martes.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la tarjeta. No ha habido acusaciones en las revelaciones del Departamento de Justicia sobre los archivos de Epstein de que Trump haya cometido ningún delito.

El Gobierno obtuvo la tarjeta manuscrita cuando fue devuelta al centro federal de detención en Nueva York como imposible de entregar después de que Epstein, un financiero estadounidense con conexiones con figuras prominentes, muriera en lo que las autoridades consideraron un suicidio.

Otro registro que el Gobierno hizo público muestra que el FBI solicitó un análisis caligráfico para determinar si había sido escrita por Epstein; los resultados de esa evaluación, si es que se llevó a cabo, no estaban disponibles de inmediato.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado en X el martes que "algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas hechas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020". La declaración no detallaba a qué documentos se refería.

Associated Press informó en 2023 de que se había devuelto a la cárcel de Nueva York una tarjeta dirigida por Epstein a Nassar. Se encontró en la sala de correo de la cárcel después de la muerte de Epstein. No estaba claro si los dos hombres tenían alguna relación previa.

Nassar, que fue médico del equipo de gimnastas olímpicas durante 18 años, fue condenado en 2017 a 60 años de prisión federal por posesión de material de abuso sexual infantil, y en 2018 recibió dos sentencias en Michigan que sumaban hasta 300 años por abusar de gimnastas a su cargo.