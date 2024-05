Pudgy Penguins y Mythical Games se asocian para crear un videojuego AAA para telefonía móvil

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--may. 30, 2024--

Pudgy Penguins, la empresa de desarrollo de marca que está detrás de la serie de personajes mundialmente reconocidos, Pudgy Penguins, y el estudio de tecnología de juegos de última generación, Mythical Games, anunciaron hoy una asociación para crear un videojuego único para móviles basado en web3. La asociación une a los creadores de los mundialmente reconocidos personajes Pudgy Penguins y al estudio de juegos responsable de dos de los juegos de blockchain más exitosos de la historia, NFL Rivals y Blankos Block Party.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240530372310/es/

Los detalles del próximo juego desarrollado conjuntamente con Mythical Games se anunciaron en Consensus 2024. El próximo juego para móviles será un videojuego inmersivo basado en la historia y el humor que han hecho de Pudgy Penguins un juego tan querido, junto con la calidad AAA, la jugabilidad y la accesibilidad sinónimo del título de Mythical Games, NFL Rivals. Se prevé el lanzamiento del nuevo juego en 2025 en la plataforma Mythical, sede de NFL Rivals, con más de 5 millones de jugadores, y de Mythos Chain (MYTH), con más de un millón de carteras activas.

“La web3 en el ámbito de los juegos está evolucionando rápidamente, pero una cosa que no ha cambiado es la necesidad de que los juegos sean impulsados por comunidades fuertes y que tengan una gran jugabilidad", expresó John Linden, director ejecutivo de Mythical Games. "Pudgy Penguins es el único proyecto web3 que se ha vuelto popular gracias a sus increíbles acuerdos con Walmart y Target y al rápido crecimiento de sus seguidores en las redes sociales. Nos complace combinar sus esfuerzos con un juego que disfrutarán millones de personas. Construir esto con Mythical Games en Mythical Platform y Mythos Chain, ya utilizada por millones de consumidores, va a ser un motor importante para impulsar aún más web3 entre los consumidores establecidos”.

Luca Netz, director ejecutivo de Pudgy Penguins comentó: “Cuando decidimos crear un juego de Pudgy Penguins basado en blockchain AAA mobile-first, me entusiasmó trabajar junto a Mythical Games. Nuestra estrategia de crecimiento, que ha llegado a millones de personas, combinada con la experiencia y el éxito de Mythical Games con los juegos, hace que este emprendimiento sea un éxito. Estamos impacientes por mostrar a la comunidad de Pudgy Penguins lo que tenemos y escuchar su opinión a medida que avanza el desarrollo”.

Antes de su lanzamiento, los usuarios de Pudgy Penguins disfrutarán de contenidos exclusivos, verán adelantos de imágenes del juego y tendrán la oportunidad de ayudar a dar forma a aspectos clave del desarrollo del juego. El juego está diseñado para atraer a la comunidad de Pudgy Penguins, así como al mercado de los videojuegos en general, con el fin de hacer crecer la marca y el espíritu de Pudgy Penguins.

Antes del lanzamiento del juego en 2025, los jugadores interesados pueden unirse a Pudgy Penguins Discord y seguir las cuentas de Twitter/X de Pudgy Penguins ( @pudgypenguins ) y de Mythical Games ( @playmythical ) para conocer todas las novedades del próximo juego.

Acerca de Pudgy Penguins

Pudgy Penguins se dedica a hacer que web3 sea accesible para todos mediante la creación de productos innovadores que permiten la incorporación sin problemas. Su enfoque en el empoderamiento de la comunidad y la creación de conciencia de marca lo ha convertido en un líder en el espacio web3, mientras que también modifica la web2 tradicional, la esfera minorista. Su compromiso es influir en el consumidor cotidiano y dar forma al futuro de la web3.

Más información en: https://www.pudgypenguins.com/

Acerca de Mythical Games

Reconocida por Fast Company’s World Changing Ideas 2021 y recientemente por Forbes’ Best Startup Employers (2024), Mythical Games es una empresa de juegos de última generación que crea juegos de clase mundial y permite a los jugadores tomar posesión de sus activos en el juego mediante el uso de la tecnología blockchain. El equipo ha ayudado a desarrollar importantes franquicias como Call of Duty, Call of Duty Mobile, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Magic: The Gathering, EA Madden, Harry Potter Hogwarts Mystery, Marvel Strike Force, Modern Warfare 3 y Skylanders.

Mythical Marketplace, el primer mercado de blockchain dentro del juego en iOS y Android, ofrece a los jugadores la propiedad y el control sobre la compra y venta de activos digitales, mientras que Mythical Platform protege a los jugadores que pueden ser nuevos en blockchain a través de una cartera de custodia para sus artículos digitales.

Mythical Games es una de las 22 empresas fundadoras de Mythos Foundation ( http://mythos.foundation ) que utiliza Mythos Chain como blockchain y el token MYTH de Mythos como token de utilidad para el Mythical Marketplace.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240530372310/es/

CONTACT: Nate Nesbitt

Jefe de Comunicaciones

nate.nesbitt@mythical.games

Keyword: united states north america texas

Industry keyword: software mobile/wireless entertainment mobile entertainment professional services blockchain data management consumer electronics technology nft web3 electronic games

SOURCE: Mythical Games

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 05/30/2024 05:21 pm/disc: 05/30/2024 05:21 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240530372310/es

AP