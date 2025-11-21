Puebla anuncia al español Albert Espigares como su nuevo entrenador

El club Puebla del fútbol mexicano anunció el jueves que el español Albert Espigares será su nuevo entrenador en reemplazo del argentino Hernán Cristante.

"Albert Espigares López asumirá a partir de esta fecha el cargo de director técnico de nuestro equipo de primera división de cara al torneo Clausura 2026", informó el club poblano en un comunicado.

El Puebla detalló que "la formación profesional de Albert Espigares incluye títulos de entrenador de la Federación Mexicana de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol y la UEFA".

Tras terminar en el último lugar del Apertura 2025 con 12 puntos, el Puebla cesó a Hernán Cristante, quien había asumido el cargo con el torneo en marcha. Espigares López, relevo del argentino, nació en Barcelona y actualmente tiene 47 años.

Desde 2024, Espigares se desempeñaba como director de Fuerzas Básicas del Puebla. Durante su gestión en ese puesto, 10 jugadores formados por el club de La Franja debutaron en primera división.

"Por ello le daremos continuidad a lo sembrado pues creemos firmemente que Espigares consolidará el trabajo realizado", estableció el Puebla en su comunicado.

Antes de llegar al Puebla, el entrenador español también trabajó en las categorías de los clubes mexicanos Santos y Atlas. Espigares no tiene experiencia como entrenador de equipos de primera división.

