Puebla consigue un agónico empate 4-4 ante Juárez en el Apertura mexicano

El colista Puebla sacó de visitante un empate 4-4 ante el Juárez el viernes en el estadio Olímpico Benito Juárez, en el partido que puso en marcha la decimoquinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Los Bravos de Juárez, novenos, llegaron a 20 puntos y La Franja (18º) a nueve unidades.

Juárez tomó ventaja de 1-0 con un disparo de media vuelta del brasileño Madson de Souza dentro del área (25'). El colombiano Oscar Estupiñán se encargó de hacer el 2-0 de penal (37').

La Franja se acercó 2-1 con un tiro libre que Luis Rey colocó en el ángulo superior izquierdo (45+1').

Al arranque del segundo tiempo, el brasileño Guilherme Castilho firmó el 3-1 para el equipo local (48') con un remate de cabeza.

El 3-2 del Puebla fue obra del uruguayo Emiliano Gómez con un tiro al filo del área chica (70').

El colombiano Jesús Murillo firmó el 4-2 con un testarazo (73') para Juárez tras el cobro de un tiro de esquina por izquierda.

Cerca del final se concretó la igualdad poblana con dos definiciones en el área. El chileno Angelo Araos (88') consiguió el 4-3 y Luis Rey sentenció el 4-4 a los 90+3 minutos.

El Puebla no contó con su entrenador, el argentino Hernán Cristante, quien horas antes del inicio del partido fue notificado de una suspensión por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.

Cristante se hizo merecedor del castigo por criticar el trabajo del árbitro en el partido contra el América el pasado martes y por provocar con gestos a la afición del rival.

-- Resultados de la decimoquinta jornada:

- Viernes

Juárez-Puebla 4-4

Mazatlán-América Más tarde

- Sábado

Tigres-Tijuana

León-Pumas

Guadalajara-Atlas

Cruz Azul-Monterrey

- Domingo

Santos-Querétaro

Atlético San Luis-Necaxa

Toluca-Pachuca

