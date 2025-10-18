Puebla de Cristante vence con reacción temeraria al Tijuana de Abreu

Con una reacción temeraria y un gol en tiempo añadido, el Puebla, colista del fútbol mexicano, venció 4-3 al Tijuana este viernes en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, en el arranque de la decimotercera fecha del torneo Apertura 2025.

Bajo el mando del entrenador argentino Hernán Cristante, La Franja del Puebla (18º) llegó a ocho puntos y evitó su décima derrota, pero se confirmó como la peor defensa del campeonato con 32 goles en contra.

Los Xoloitzcuintles del Tijuana (6º), dirigidos por el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu, se quedaron en la sexta posición con 20 unidades, a la espera del resto de la jornada.

Tijuana tomó ventaja de 2-0 con doblete de Kevin Castañeda, de penal (52') y con un remate al filo del área chica (59').

Pero Puebla emparejó 2-2 en un lapso de dos minutos con definiciones de Ricardo Marín (67') y Álvaro de la Rosa (69') dentro del área.

El marroquí-español Mourad Daoudi, con un remate de cabeza (71'), le devolvió la ventaja a los Xolos.

Carlos Baltazar se convirtió en el héroe poblano con dos dianas desde las inmediaciones del área en la recta final del partido (83', 90+5').

--Resultados de la jornada

-Viernes:

Puebla-Tijuana 4-3

Atlético San Luis-Atlas Más tarde

Tigres-Necaxa Más tarde

-Sábado:

Santos-León

Juárez-Pachuca

Toluca-Querétaro

Monterrey-Pumas

Guadalajara-Mazatlán

Cruz Azul-América

str/raa/