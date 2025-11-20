Puebla de México designa DT a español Espigares López

CIUDAD DE MÉXICO, 20 nov - El club Puebla nombró el jueves al español Albert Espigares López como su director técnico para el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano que inicia en enero.

El estratega de 46 años sustituye al argentino Hernán Cristante, quien fue cesado del cargo el 12 de noviembre debido a que el club finalizó el torneo Apertura en el último lugar con 12 puntos obtenidos después de tres triunfos, tres empates y 11 derrotas.

"Albert Espigares López asumirá a partir de esta fecha el cargo de director técnico de nuestro equipo de primera división de cara al torneo Clausura 2026", informó el club en un comunicado.

"En los últimos torneos, el proyecto deportivo del club ha buscado la proyección del talento joven hacia el primer equipo, y la llegada de Albert a la dirección de fuerzas básicas a principios del 2024 permitió el desarrollo de jugadores, lo cual se vio reflejado en 10 debuts en el máximo circuito. Por ello, le daremos continuidad a lo sembrado, pues creemos firmemente que Espigares consolidará el trabajo realizado durante todo este periodo de tiempo", agregó.

Espigares también fue director de las fuerzas básicas de los clubes mexicanos Atlas y Santos Laguna.

El ahora estratega del Puebla realizó estudios de dirección técnica en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en la Real Federación Española de Fútbol y en la UEFA.

"Estamos convencidos que la capacidad y conocimientos futbolísticos de Albert serán factores que contribuirán a regresar a nuestra 'Franja' a los lugares que todos los poblanos queremos", puntualizó el club. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)