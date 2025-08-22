Puebla de México nombra DT a argentino Cristante

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - El club Puebla presentó el viernes al argentino Hernán Cristante como su director técnico con el objetivo de sacar al equipo de los últimos lugares en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

El estratega de 55 años sustituye a Martín Bravo, quien fue nombrado técnico interino tras la renuncia del argentino Pablo Guede el 15 de agosto.

“Hernán Cristante asumirá a partir de esta fecha la dirección técnica de nuestro primer equipo varonil. Estamos convencidos de que la mentalidad ganadora, liderazgo y palmarés de Cristante encajan con los objetivos del club en búsqueda de brindar las satisfacciones que nuestra noble afición demanda”, informó el club mexicano en un comunicado.

Cristante ha dirigido en México a Bravos de Ciudad Juárez, Querétaro y Toluca, club donde fue portero en tres etapas: 1993-1994, 1995-1997 y 1998-2010. Durante esta última impuso la marca de imbatibilidad en el torneo Apertura 2008 con 772 minutos sin recibir goles.

“Es más que bueno venir, el desafío es enorme, pero me encanta, soy un hombre de desafíos”, dijo Cristante en su presentación.

“El tiempo apremia, lo mejor que pueden hacer los jugadores es empezar a encontrarse, disminuir los juegos individuales, trabajar en función del equipo. Este equipo puede progresar mucho mejor, tiene buen pie y gente intensa”, agregó.

El técnico debutará con su nuevo equipo el domingo cuando Puebla visite a Pumas UNAM en la sexta jornada del torneo Apertura.

Puebla se ubica en el decimoséptimo y penúltimo lugar general del torneo con tres puntos, después de un triunfo y cuatro derrotas. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)