Puebla logra primer triunfo con el DT español Espigares en el Clausura mexicano

Con un par de goles en menos del primer cuarto de hora, el Puebla venció con apuro 2-1 a un Mazatlán en picada en el estadio Cuauhtémoc, en el arranque este martes de la segunda jornada del torneo Clausura 2026 mexicano.

El Puebla, colista en el torneo pasado, logró su primer triunfo bajo el mando del español Alberto Espigares, quien debuta esta temporada como entrenador en primera división.

Esteban Lozano (2 minutos) con un disparo fuera del área y el colombiano Edgar Guerra (12') con un remate de cabeza marcaron por La Franja del Puebla, que sumó sus primeros tres puntos.

El argentino Facundo Almada (69') descontó por los Cañoneros del Mazatlán con un cabezazo en una jugada a pelota parada.

Los Cañoneros sufrieron su segunda derrota en su torneo de despedida, ya que su franquicia está en proceso de venta, y se tiene previsto que el Atlante ocupe su lugar a partir del Apertura 2026.

El estadio Cuauhtémoc tendrá otro partido en esta jornada. El miércoles Cruz Azul recibirá al Atlas.

La Máquina del Cruz Azul solicitó jugar como local en la cancha del Puebla en este torneo al no conseguir el arrendamiento del estadio Olímpico Universitario.

Esta segunda fecha se juega por adelantado para que después de la tercera, que se celebrará el fin de semana, el torneo sea suspendido para que la selección mexicana enfrente a Panamá y Bolivia en partidos preparatorios para la Copa del Mundo 2026.

Con una selección de jugadores de la liga nacional, México visitará a Panamá el 22 de enero en el estadio Rommel Fernández, y a Bolivia el 26 en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.