Pueblo en los Alpes suizos busca reconstruirse tras deslave

BLATTEN, Suiza (AP) — Cuando un alud devastador en mayo casi se tragó su aldea en Suiza y derribó el hotel que su familia tuvo por tres generaciones, Lukas Kalbermatten se sintió abrumado por una sensación de vacío antes de que las emociones lo golpearan. Pero decidió no quedarse mucho tiempo en ellas y se puso en acción.

La respuesta del hotelero resume la mentalidad de muchos de los aproximadamente 300 residentes de Blatten: podrían haber dado por muerta su bucólica aldea en el valle de Lötschental, pero, en cambio, decidieron reconstruirla.

Las autoridades evacuaron a los aldeanos y al ganado, pero un hombre de 64 años murió cuando 9 millones de metros cúbicos de hielo, piedra y tierra cayeron del pico Kleines Nesthorn el 28 de mayo. El deslave dejó un rastro de casi 2,5 kilómetros (1,5 millas) de ancho y 100 metros (330 pies) de alto en algunos lugares.

Todo se vino abajo en aproximadamente medio minuto, cubriendo el valle con nubes de polvo. Más del 90% de las casas y edificios del pueblo quedaron destruidos.

"Muchas personas estaban conmocionadas, por supuesto, pero yo no soy muy emocional", dijo Kalbermatten. "Solamente fui realista y las emociones llegaron después de tres o cuatro días".

Si hubiera habido más víctimas, dicen los lugareños, muchos no hubieran regresado a Blatten.

Kalbermatten, cuyo sitio web para su Hotel Edelweiss en Blatten lo muestra medio hundido en un estanque verde como sopa de guisantes creado por el desastre, se organizó con otros lugareños para establecer un hotel temporal en la cima de un teleférico en el pueblo vecino de Wiler, uno de los tres poblados en el valle donde la mayoría de los residentes de Blatten se reubicaron.

“Para el turismo en este valle también es una catástrofe porque no tenemos suficientes camas para todos los turistas", dijo. “Lo más importante para nosotros es hacer algo rápidamente”.

Laurent Hubert, copropietario del hotel y restaurante Nest-und Bietschhorn cerca de Blatten, dijo que su negocio fue “pulverizado” en mayo pasado. Su esposa, Esther Bellwald, está liderando el nuevo hotel junto con Kalbermatten.

Su sitio web decía que las familias del personal estaban “todas profundamente conmocionadas e infinitamente tristes” después de que el hotel quedó destruido.

“Este proyecto es un poco de la luz al final del túnel”, dijo Hubert con la nieve hasta las rodillas cerca del sitio de construcción, mientras equipos con mangas cortas trabajan arduamente bajo cielos soleados para la apertura del hotel “Momentum”, el 18 de diciembre.

Una nevada de 30 centímetros (12 pulgadas) el fin de semana devolvió al valle su brillo invernal blanco.

En los últimos meses, las cuadrillas han restaurado el cableado eléctrico y de telecomunicaciones en el área de Blatten, han utilizado retroexcavadoras para cavar un canal de drenaje y han despejado caminos que conducen a Blatten, permitiendo que algunos residentes exiliados regresen brevemente para recoger pertenencias. Algunos usaron botes de remos para acceder a los áticos de las casas inundadas.

Otros hicieron fila para reclamar objetos encontrados por las cuadrillas de limpieza: libros, fotos y reliquias, como un vestido de novia.

Manfred Ebener, coordinador de construcción en Blatten, dijo que alrededor de 400.000 metros cúbicos de roca y hielo permanecen inestables en la cima de la montaña, lo que hace que el trabajo sea delicado en los meses más cálidos de verano y otoño. La nevada y temperaturas más frescas han ayudado a solidificar la roca y el hielo en lo alto, reduciendo los riesgos, pero el suelo congelado hará que cavar sea más difícil.

“Los movimientos están disminuyendo”, dijo en una ladera con vista al cono de barro cubierto de nieve, refiriéndose a la geología cambiante que provocó el deslave. "Estamos mirando la próxima primavera con un poco de preocupación: todo el proceso ocurrirá al revés. Cuando la nieve se derrita, mucha agua volverá a entrar en la roca”.

Ebener dice que varios años de trabajo de limpieza, seguidos de la construcción de un nuevo pueblo, deberían allanar el camino para que los habitantes de Blatten regresen para 2030. Mientras tanto, los aldeanos, y gran parte de Suiza, deben prepararse para una nueva realidad: que el calentamiento global está dejando huella.

Los glaciólogos suizos han expresado preocupaciones sobre el deshielo en los últimos años, atribuido en gran parte al calentamiento planetario, que ha acelerado el retroceso de los glaciares en Suiza.

"No soy científico. No puedo juzgar qué tienen que ver exactamente estos cambios climáticos con este evento", señaló Ebener. “Pero vivimos aquí en nuestro valle y podemos ver que algo está sucediendo”.

_____

Michael Probst contribuyó a este informe. _____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.