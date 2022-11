Pueblo indígena shuar en ecuador dice no permitirá minería en sus tierras tras fallo constitucional

QUITO, 18 nov (Reuters) - El pueblo indígena Shuar Arutam de Ecuador dijo el viernes que no permitirá la minería en su territorio, luego de que un fallo judicial reconociera la vulneración de sus derechos a la consulta previa, decisión que pone en peligro un proyecto cuprífero en la región amazónica del país.

La Corte Constitucional del país dijo en septiembre en una resolución que el permiso ambiental otorgado en 2011 para el cambio de fase del proyecto San Carlos Panantza requería una consulta previa, libre e informada, demanda que no se cumplió con el pueblo Shuar Arutam.

Para los líderes indígenas reunidos en la ciudad amazónica de Puyo, la resolución de la corte deja sin efecto la licencia ambiental en poder de ExplorCobres S.A, filial de la china CRCC-Tonguan Investment, viendo una oportunidad para que el proyecto no avance en su desarrollo.

"El pueblo Shuar Arutam no permitirá ser consultado (...) y las empresas no tienen que seguir concesionando en nuestras tierras, no aceptaremos más ingresos a nuestros territorios", dijo su presidenta, Josefina Tunki, a periodistas.

El presidente Guillermo Lasso apuesta al desarrollo del sector minero, que prevé exportaciones de 3.000 millones de dólares este año, pero sus planes se han visto afectados por resoluciones judiciales y referendos a favor de comunidades y pueblos indígenas que están frenando los proyectos.

La resolución de la corte ordena al Gobierno realizar una consulta previa, libre e informada al pueblo Shuar en un plazo de seis meses y al Ministerio de Ambiente ofrezca disculpas públicas por haber dado el permiso ambiental.

Los Ministerios de Energía y de Ambiente no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La empresa ExplorCobres no pudo ser contactada.

El Gobierno ecuatoriano y líderes indígenas trabajan en el proyecto de ley de consulta comunitaria como parte de los acuerdos alcanzados tras las protestas de junio. Entre los acuerdos está la suspensión de concesiones mineras en territorios indígenas considerados ancestrales. (Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)

Reuters