Pueblos de la zona dan a reciben invitación de Casa Real para asistir a la recepción del 12 de octubre

València, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

Municipios afectados por la dana que el 29 de octubre provocó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia han recibido la invitación de la Casa Real para asistir a la recepción que ofrecen los reyes Felipe VI y Letizia el 12 de octubre en Madrid con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional.

Así lo han confirmado fuentes municipales de localidades como Benetússer, Catarroja, Paiporta o Torrent, que fueron golpeadas por la tragedia de la que está a punto de cumplirse un año.

Precisamente en el aniversario de la dana tendrá lugar el funeral de Estado por las víctimas en la Ciutat de les Arts de València, al que está prevista la asistencia de los Reyes, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, entre otras autoridades.

Esta fecha era "uno de los deseos" que habían planteado las asociaciones de víctimas para la organización del acto de recuerdo.

A la recepción del domingo asistirán, en el caso de Benetússer, su primera edil, Eva Sanz; al igual que la de Catarroja, Lorena Silvent, o la de Torrent, Amparo Folgado, según las fuentes consultadas.