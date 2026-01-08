¿Puede una cómoda convertirse en un armario de cocina? el arte de reutilizar muebles antiguos

Tal vez sea un viejo aparador rayado encontrado en una venta de garaje y convertido en un elegante centro de entretenimiento. O un par de baúles vintage bien viajados que encuentran un nuevo hogar como mesas de noche.

Diseñadores y aficionados al bricolaje dan nueva vida a los muebles antiguos, no solo restaurándolos, sino reimaginándolos y dándoles un nuevo propósito.

La sostenibilidad, el costo, la estética y la sentimentalidad impulsan esta tendencia.

La artesanía que se observa en muchas piezas antiguas —maderas macizas, uniones de cola de milano, quizás trabajos de pintura— significa dar una segunda vida a algo que ya es bueno. Y está la satisfacción de tener una pieza decorativa y/o funcional que nadie más tiene.

“Creo que la pátina y la antigüedad de estas piezas serían difíciles de replicar con piezas más nuevas, y hacen que cada una de ellas se sienta especial”, afirma la diseñadora Debbie Mathews Leroy de Nashville, Tennessee. Ella colocó una encimera de piedra sobre una mesa rústica francesa para el tocador de un cliente. En el baño de invitados de su propia casa, instaló una encimera de mármol sobre un gabinete de bambú francés.

Jessie Tristan Read, artista y recicladora de Wynnewood, Pensilvania, combina estilos contrastantes.

“Me gusta ver un tocador antiguo o vintage usado en una cocina elegante”, dice. “Inmediatamente añades calidez y encanto, al tiempo que obtienes un gran espacio de almacenamiento para utensilios, ropa de cama, incluso ollas y sartenes”.

Cómo comprar vintage

Noel Fahden es vicepresidente en Chairish, un mercado en línea de arte y muebles vintage que ha presentado artículos como marcos hechos con las ruedas de madera de viejos carros transformados en bancos, columnas arquitectónicas convertidas en candelabros y bases de lámparas hechas de extintores de incendios de latón y luces de ferrocarril antiguas.

Fahden ofrece algunos consejos para comprar artículos vintage:

“No te saltes la cinta métrica: mide dos veces, y luego mide de nuevo. Ese armario vintage de ensueño pierde todo su encanto si no cabe por la puerta de tu casa”, dice.

Haz preguntas e investiga. Aprender sobre la historia de una pieza podría ayudarte a decidir cómo —o cuánto— quieres transformarla.

“Y no pases por alto el acabado”, advierte. “El desvanecimiento por el sol, los anillos de agua o el daño por humo pueden ser costosos —o imposibles— de arreglar, incluso si la pieza parece encantadora en las fotos”.

Courtney Batten de Paige Studio en Dallas dice: “Generalmente evito las piezas hechas con MDF (tablero de fibra de densidad media, por sus siglas en inglés) o laminado o piezas que claramente han estado en la casa de un fumador”.

Haz grandes cambios, o casi ninguno

Puedes hacer grandes cambios en el reciclaje, eliminando estantes interiores de un gabinete, por ejemplo, o cambiando las patas de una mesa, pero también puedes hacer solo un pequeño ajuste.

“Cambia algunas piezas” como las perillas, dice Read. “Este sencillo truco crea un aspecto fresco mientras mantiene la pieza intacta. O añade una encimera. Un bloque de carnicero o una pieza de mármol sobre esa cómoda convertida en isla de cocina genera funcionalidad”.

Hubo una conversión común que muchos diseñadores mencionaron, pero con la que Batten se muestra cautelosa.

“Contrario a la creencia popular, reutilizar una cómoda como tocador de baño, aunque hermoso, no es realmente muy económico”, dice. “Las modificaciones de plomería requeridas a menudo elevan el costo más que el de un nuevo tocador prefabricado. Así que, si tienes el corazón puesto en un tocador vintage, ten en cuenta que es por estilo, no por ahorro”.

Más ideas de reutilización

Los antiguos gabinetes de tiendas generales, oficinas de correos o relojeros con muchos compartimentos y cajones son excelentes para almacenar papelería, juguetes y suministros de manualidades y mascotas. Y si encuentras piezas con publicidad interesante o estampados en ellas — a menudo puedes hallar cajas de refrescos de madera, cajones de queso y moldes de azúcar en ventas vintage— tienes un poco de arte como bonificación.

Podrías convertir viejas cajas de sombreros en una pared artística de círculos de almacenamiento para accesorios.

“Las cómodas pueden convertirse en carritos de bar personalizados”, sugiere Lisbeth Parada, de Minwax en Westlake, Ohio, y los aparadores pueden reutilizarse como centros de bebidas.

Parada ha convertido torres de CD en organizadores de joyas y revisteros en soportes para mantas.

“Los viejos gabinetes de TV ahora se pueden encontrar gratis casi en todas partes”, dice Stacy Verdick Case, restauradora de muebles y propietaria de Peony Lane Designs en Lindstrom, Minnesota. “Pueden convertirse en estaciones de café, armarios de manualidades o incluso en almacenamiento para el vestíbulo. Las puertas antiguas con paneles detallados son perfectas para cabeceras”.

Si tu pieza parece demasiado baja para el propósito, Case sugiere añadir algunos pies de madera robustos para elevarla.

¿Falta de armarios? Considera convertir un gabinete antiguo con puertas de vidrio —del tipo donde los abuelos podrían exhibir la buena vajilla— en un armario para ropa de cama. Dobla la ropa de cama y los edredones para mostrar los patrones más bonitos.

Alfombras y textiles

“Si una alfombra está dañada, a menudo salvamos una porción y la enmarcamos, convirtiéndola en arte único y asequible mientras preservamos una pieza de historia”, dice Batten.

Finalmente, la artista Colleen Kelly ha ideado una forma ingeniosa de reutilizar textiles vintage. Las colchas completamente enmarcadas y los tejidos han existido desde hace mucho tiempo; son un arte de pared interesante. Pero esta artista radicada en Palm Springs, que vende su trabajo como HippieWild en Etsy.com, coloca retazos de colchas kantha antiguas y textiles de los años 60 en aros de bordado de varios tamaños. Los círculos de madera de perfil delgado muestran el trabajo de piezas y patrones.

“Es como pintar”, dice Kelly. “Cada pieza es única”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.