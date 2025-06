¿Pueden US$1000 al nacer cambiar el futuro de un niño? Los republicanos intentan averiguarlo

WASHINGTON (AP) — Cuando los hijos de familias adineradas en Estados Unidos se vuelven adultos, a menudo se benefician de la generosidad de sus padres en forma de un fondo fiduciario. Es otra manera en la que obtienen una ventaja sobre sus pares menos acomodados, quienes pueden no recibir nada en absoluto, o incluso se espera que apoyen a sus familias.

Pero, ¿qué pasaría si todos los niños —independientemente de las circunstancias de su familia— pudieran recibir un impulso financiero al cumplir 18 años?

Esa es la idea detrás de una propuesta del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, respaldada por el presidente Donald Trump. Crearía cuentas de inversión con impuestos diferidos —denominadas “Cuentas Trump”— para los bebés nacidos en Estados Unidos durante los próximos cuatro años, comenzando cada una con US$1000. A los 18 años podrían retirar el dinero para destinarlo al enganche de una casa, para educación o para iniciar un pequeño negocio. Si el dinero se utiliza para otros fines, se gravará a una tasa más alta.

"Esta es una iniciativa a favor de la familia que ayudará a millones de estadounidenses a aprovechar la fortaleza de nuestra economía para elevar a la próxima generación", declaró Trump el lunes en la Casa Blanca durante un evento sobre la propuesta. "Realmente estarán obteniendo un gran impulso en la vida, especialmente si tenemos un poco de suerte con algunos de los números y la economía".

Aunque la inversión sería simbólicamente significativa, es un compromiso financiero relativamente pequeño para abordar la pobreza infantil en el amplio presupuesto federal de 7 billones de dólares. Asumiendo que las cuentas generaran un interés del 7%, los US$1000 crecerían a aproximadamente 3570 en 18 años.

Se basa en el concepto de “bonos para bebés” que dos estados —California y Connecticut— y el Distrito de Columbia han introducido para reducir las brechas entre las personas ricas y las pobres.

En un momento en que la desigualdad económica ha provocado que algunos jóvenes se desilusionen del capitalismo, darles una participación en Wall Street podría ser el antídoto, dijo el representante republicano Blake Moore, quien encabezó los intentos para incluir la iniciativa en un enorme proyecto de ley de gastos de la Cámara de Representantes.

"Sabemos que el motor económico de Estados Unidos está funcionando, pero no todos se sienten conectados con su valor y las formas en que puede beneficiarlos", escribió Moore en un artículo de opinión para el Washington Examiner.

“Si podemos demostrarle a nuestra próxima generación los beneficios de invertir y la salud financiera, podemos ponerlos en un camino hacia la prosperidad”. Familias de todos los niveles de ingresos podrían recibir “Cuentas Trump” El proyecto de ley requeriría que al menos uno de los padres presente un número de Seguro Social con autorizaciones de trabajo, lo que significa que los hijos estadounidenses nacidos de algunas categorías de inmigrantes quedarían excluidos del beneficio. Pero a diferencia de otros programas de bonos para bebés, que en general se dirigen a grupos desfavorecidos, este estaría disponible para familias de todos los niveles de ingresos. El economista Darrick Hamilton de la universidad The New School, quien propuso por primera vez la idea de los bonos para bebés hace un cuarto de siglo, dijo que la propuesta del Partido Republicano exacerbaría las brechas de riqueza, en lugar de reducirlas. Cuando él ideó los bonos para bebés, imaginó un programa que sería universal pero que les daría a los niños de familias pobres una dotación mayor que a sus pares más ricos, en un intento por nivelar el campo de juego. El dinero sería manejado por el gobierno, no por firmas privadas en Wall Street. "Está al revés", observó Hamilton. "Va a acentuar la desigualdad". Hamilton agregó que US$1000 —incluso con intereses— serían insuficientes para representar una diferencia significativa en la vida de un niño pobre. Un inversionista de Silicon Valley que creó el anteproyecto para la propuesta, Brad Gerstner, dijo en una entrevista con CNBC el año pasado que las cuentas podrían ayudar a abordar la brecha económica y la pérdida de fe en el capitalismo que representan una crisis existencial para Estados Unidos. "El ascenso y la caída de las naciones ocurren cuando tenés una brecha de riqueza que crece, cuando tenés personas que pierden la fe en el sistema", señaló Gerstner. "No somos agentes sin poder. Podemos hacer algo". Los críticos dicen que las familias pobres tienen necesidades más inmediatas La propuesta surge mientras los republicanos del Congreso y Trump enfrentan críticas por los recortes propuestos a programas de los que dependen las familias pobres con niños, incluidos la asistencia alimentaria y el Medicaid. Incluso algunos que apoyan la idea de los bonos para bebés se muestran escépticos, y hacen notar que Trump quiere recortar subvenciones para educación superior y programas que ayudan a los jóvenes que están a punto de volverse adultos, el mismo grupo etario que las Cuentas Trump se supone deben ayudar. Legislación federal pendiente reduciría el Medicaid y la asistencia alimentaria y de vivienda de la que dependen muchas familias con niños. Los adultos jóvenes que crecieron en la pobreza a menudo pasan apuros para cubrir necesidades básicas como el alquiler y el transporte, gastos que las Cuentas Trump no podrían cubrir, dijo Eve Valdez, activista por los jóvenes que viven con un tutor en el sur de California. Valdez, que vivió con tutores, señaló que al cumplir 18 años carecía de hogar. Las cuentas para recién nacidos a las que no se puede tener acceso durante 18 años significan poco para las familias que hoy enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas, señaló Shimica Gaskins de End Child Poverty California, un grupo que combate la pobreza infantil. "Tener a los niños con atención médica, que sus familias tengan acceso a SNAP (siglas en inglés del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y a alimentos es en lo que realmente necesitamos... que el país se enfoque", apuntó Gaskins. ___ El periodista de The Associated Press Josh Boak contribuyó a este despacho. ___ La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.