Puente de Winnie Pooh será subastado

Silke Lohmann de Summers Place Auctions de pie en el puente original Poohsticks Bridge de Ashdown Forest, incluíd en los libros de Winnie the Pooh de A.A. Milne con ilustraciones de E.H. Shepard, seca de su locación original en Tonbridge, Kent, Inglaterra, el 30 de septiembre de 2021. Las aventuras del osito “Winnie the Pooh” que ama la miel han cautivado a niños y adultos por casi 100 años. Ahora los fans tendrán la oportunidad de poseer una pieza central en la historia de Pooh, cuando el puente campirano del sur de Inglaterra sea subastado la próxima semana. (Gareth Fuller/PA via AP)