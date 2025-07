Puente: "No somos Venezuela en materia ferroviaria, somos Alemania, Francia, Italia; y en esa liga, somos los primeros"

MÁLAGA, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que en la actualidad en España "no somos Venezuela en materia ferroviaria, somos Alemania, somos Francia y somos Italia". "Esa es nuestra liga y en esa liga somos los primeros, le pese a quien le pese", ha indicado. Así lo ha dicho Puente en el encuentro-coloquio organizado en Málaga por diario 'Sur', en el que ha asegurado que "Venezuela tiene 400 kilómetros de red ferroviaria y España, 16.000. Ningún kilómetro de alta velocidad, España 4000". "Solo China tiene más que nosotros en el mundo", ha asegurado. En este punto, ha señalado que el sistema ferroviario alemán "está en un 50% de puntualidad y en España, en un 80%"; punto en el que ha precisado que "el 60% aproximadamente de los trenes llega en hora, el 70% llega con un retraso inferior a cinco minutos y el 80% llegan con un retraso inferior a 15". El ministro ha adelantado que "antes de fin de año haremos ya público un instrumento de datos abiertos por primera vez", de forma que la compañía Renfe "va a tener un sistema de datos abiertos en el que toda la ciudadanía va a poder consultar en tiempo real cuáles son las incidencias, cuáles son los retrasos y la estadística de todo el año". Esto, ha manifestado, va a servir "para que también comprobemos hasta qué punto, por un lado está el ruido y por otro la realidad" y ha vuelto a asegurar que "España vive el mejor momento de su historia en cuanto al ferrocarril", frase que, ha dicho, "la derecha ridiculiza mucho" cuando se producen incidencias, pero que ha defendido con otros datos, como los precios. Al respecto, ha señalado que en comparación con los años 90 "hoy la alta velocidad es un servicio democrático al que puede acceder la inmensa mayoría de las personas". "Si ponemos todo en conjunto, pues nos daremos cuenta de que hoy el momento ferroviario es infinitamente mejor que el de entonces", ha aseverado. Según ha precisado, "los retrasos de más de una hora no llegan al 3% del total de desplazamientos", pero ha reconocido que son "muy ruidosos y son muy dañinos porque cuando hay una incidencia en la que un tren se retrasa más de una hora y afecta a muchos pasajeros tiene unas consecuencias y tiene una difusión". "Una difusión que, por otro lado, yo también estoy muy acostumbrado a ella. Yo estoy seguro de que si el ministro fuera otro esos incidentes pasarían más desapercibidos", ha apuntado. Ha subrayado que el año pasado fueron 4500 millones de euros de inversión ferroviaria en España, tanto en red de alta velocidad como en red convencional y ha admitido que se están dando problemas que se producen a veces por estar conviviendo dos sistemas de seguridad "muy complejos", por la existencia de varios operadores o porque "tenemos una flota envejecida", además de que los trenes comprados hace cinco o seis años "nos han dado infinidad de problemas". Así, Puente ha asegurado que el próximo año se empezarán a recibir los nuevos trenes de Cercanías y de Alta Velocidad, con lo que "hay 500 trenes en camino, la mayor compra de la historia de Renfe" y, además, ha apuntado que "estamos barajando alguna compra adicional". Con todo esto, ha considerado que "las cosas irán mejorando". En cuanto a la gestión de carreteras y las concesiones de autopistas, el ministro ha asegurado que "cada territorio tiene su peculiaridad" y ha asegurado que el apoyo de gobernabilidad "no ha tenido nada que ver" en las decisiones que se toman. Al respecto, Puente ha incidido en las distintas posturas del PP ahora y en los periodos en los que ha estado en el gobierno y ha apuntado que "pedir es gratis, pero cuando uno está gobernando tiene que tomar decisiones que tienen una trascendencia económica muy grande".

