Puente se jacta de que Tellado ha dejado de ser "periodista" en su ficha del PP tras enzarzarse con él por sus títulos

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha jactado este viernes de que el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, "ha dejado de ser periodista" en la biografía que tiene colgada en la web del partido tras haberse enzarzado con él por sus títulos universatarios. "Miguel ha dejado de ser periodista en la web del PP para pasar a ser licenciado en Políticas", ha destacado Puente en un mensaje de X, lanzado a las 11.25 de este jueves. "¡¡Cambiado!! [...] ¡¡Bravo Miguel!! ¿De darse tiros en el pie había alguna asignatura en la carrera? Porque sacarías matrícula!!!", ha ironizado Puente en su post. El ministro ha acompañado su mensaje, recogido por Europa Press, con una captura de pantalla de la página web de los populares en la que aparece la biografía de Tellado con la información de ser Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Previamente, a las 9.13 horas y a través de la misma red social, Puente había acusado a Tellado de discrepancias curriculares entre la página web de los populares y la del Congreso de los Diputados: "Según la web del PP eres periodista. Y según la del Congreso, licenciado en Ciencias Políticas". "Raro, ¿no?", ha ironizado Puente tras acusar a Tellado de haberse "marcado un Noelia", en referencia a Noelia Núñez, la ya exdiputada y exdirigente del PP que dimitió esta semana por mentir acerca de su formación académica. El ministro había adjuntado a su publicación dos capturas de pantalla: la primera, referida a la sección biográfica de Tellado en la página web del PP en la que se le presenta como periodista. No obstante, según ha comprobado Europa Press, pasadas las once, en la página web del partido ya se presentaba a su secretario general como Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, el mismo título que se le atribuye en el perfil de Tellado que figura en la web del Congreso, del que el ministro también adjunta un imagen. Ese contenido es el que figura en la última publicación de Puente y por el que se ha jactado públicamente de que "Miguel ha dejado de ser periodista". Puente había utilizado su publicación de primera hora de la mañana para responder al 'número dos' del PP, quien le había instado previamente a que enseñase junto a otros dirigentes socialistas sus títulos de máster y estudios universitarios: "A ver Miguel, vas con un retraso de siete años. Yo mi título ya lo enseñé en 2018. Pero ya que estamos, saca los tuyos", ha respondido el ministro de Transportes. Tellado ha replicado al ministro a las 10.33 horas a través de la propia X y le ha acusado de hacer el "ridículo": "Debe haber 300 entrevistas mías publicadas en las que digo que, aunque soy licenciado en Ciencias Políticas, he trabajado como periodista y jefe de prensa", ha explicado el dirigente 'popular' sobre esa acusación de discrepancia curricular. “Como ves que tu campaña infame se os está dando la vuelta, sigues con tu basura”, le ha recriminado el dirigente del PP. “A ver si lo arreglas y no te llevas a Pilar Bernabé, Patxi [López] y a ti mismo por delante”, ha instado Tellado al ministro como paso previo de acusarle de hacer el “ridículo”.