Puerto de Omán atacado por drones, la embajada de EE. UU. llama a confinarse

El puerto de Omán fue atacado por drones el domingo, según la agencia estatal de noticias, y la embajada estadounidense en Mascate pidió a sus ciudadanos permanecer confinados, en el segundo día de bombardeos iraníes en el Golfo en respuesta a la ofensiva israelo‑estadounidense.

"La embajada de Estados Unidos en Omán pidió a su personal que permanezca confinado. Recomendamos a todos los estadounidenses en Omán que hagan lo mismo hasta nuevo aviso", indicó la misión diplomática en un mensaje publicado en X.

Un trabajador resultó herido en el ataque contra el puerto, precisó la agencia estatal. Hasta ahora, Omán, mediador clave en las negociaciones entre Washington y Teherán, había quedado al margen de los ataques iraníes.