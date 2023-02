Puerto Rico cierra zoológico tras años de denuncias

SAN JUAN (AP) — El gobierno de Puerto Rico cerrará el único zoológico que tiene el territorio estadounidense tras años de denuncias de negligencia, falta de recursos y muertes de animales. El Zoológico Dr. Juan A. Rivero, en la ciudad de Mayagüez, en la costa occidental de la isla, está cerrado desde los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, y muchos activistas han cuestionado la situación y el futuro de los más de 300 animales confinados allí. La clausura permanente de la instalación de 18 hectáreas (45 acres) fue anunciada el lunes, mientras las autoridades investigan denuncias de maltrato de animales. “El bienestar de los animales va primero”, declaró a reporteros el gobernador Pedro Pierluisi. “Ha habido señalamientos por mucho tiempo”. Días atrás, el fiscal estadounidense Stephen Muldrow anunció que expertos del Refugio de Animales Silvestres en Colorado inspeccionarán a los animales en Puerto Rico y que “el cuidado atento y humano de todos los animales zoológicos es una prioridad del Departamento de Justicia”. Funcionarios del Refugio visitaron el zoológico el domingo, una inspección que iba a realizarse en 2017, antes de los huracanes, dijo a The Associated Press el director ejecutivo del Refugio, Pat Craig, destacando que incluso en ese entonces había preocupaciones por el estado de los animales. “El zoológico definitivamente se ha deteriorado”, expresó Craig. “Usted se podrá imaginar que las instalaciones quedaron un tanto abandonadas y dilapidadas”. Dijo que los animales en su mayoría están lo suficientemente saludables como para ser transportados, aunque destacó que un león tiene una protuberancia en una pata que los veterinarios están todavía inspeccionando. Craig dijo también que le preocupa el único chimpancé que tiene el zoológico debido a que los simios necesitan socialización. Declinó dar más detalles, explicando que tiene limitaciones sobre la cantidad de información que puede difundir debido al involucramiento del Departamento de Justicia. Sin embargo, añadió que el equipo no halló nada que requiera atención inmediata. En febrero de 2018, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos le revocó la licencia de exhibición al zoológico debido a una gran cantidad de infracciones en años anteriores, incluyendo un tigre tan desnutrido que tuvo que ser sacrificado y un puma que estaba confinado a un espacio demasiado estrecho.

