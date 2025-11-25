Puerto Rico. Detienen a tres personas e intervienen drogas en un operativo de la Guardia Civil en Mogán (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mogán y la Inspección de Trabajo de Canarias, ha realizado un amplio operativo de control en varias zonas de ocio de Arguineguín, el Centro Comercial Puerto Rico y el Centro Comercial Europa, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), que se ha saldado con tres detenidos y la intervención de varias drogas.

El operativo se desarrolló entre las 20.30 horas del 14 de noviembre y la 01.00 del 15 de noviembre, en el marco de los planes "Comercio Seguro" y "Turismo Seguro", impulsados por la Dirección General de la Guardia Civil.

En el dispositivo participaron agentes del Puesto Principal de Puerto Rico, la Patrulla Rural de Compañía (PRC), la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Vecindario (PAFIF) y el Servicio Cinológico, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

A ellos se sumaron miembros de la Policía Local de Mogán, que aportaron una unidad canina y un dron, además de personal del cuerpo de Inspección de Trabajo del Gobierno de Canarias, todo ello con el fin de reforzar la seguridad ciudadana, prevenir y combatir el microtráfico de drogas en entornos de ocio, y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y administrativa.

En el marco de este operativo se inspeccionaron siete locales y se realizaron diversos controles e identificaciones, que tuvieron como resultado la detención de tres personas, una por tráfico de drogas, tras intervenirle 13 dosis de cocaína (8,3 gramos) y dinero fraccionado en un bar, mientras que las otras dos por tener requisitorias vigentes, una de carácter judicial y otra policial por amenazas con arma blanca.

En total los agentes se incautaron de 18 envoltorios de cocaína (10,5 gramos), además de pequeñas cantidades de marihuana (3,7 gramos) y hachís (40,3 gramos), todas ellas preparadas para el menudeo y detectadas con el apoyo de perros adiestrados.

Respecto al ámbito administrativo, la Guardia Civil y la Policía Local realizaron un importante número de denuncias. En concreto, la PAFIF tramitó 18 denuncias a tres locales por diversas infracciones, mientras que la PRC y el Puesto Principal de Puerto Rico formularon cuatro denuncias a personas por infracciones a la Ley 4/2015.

Por su parte, la Policía Local incoó cuatro denuncias más vinculadas a espectáculos públicos y la Inspección de Trabajo levantó actas por incumplimientos laborales, pendientes aún de confirmación definitiva.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.