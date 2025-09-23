Puerto Rico: DHL reanuda este jueves el envío de paquetes a Estados Unidos tras el fin del régimen 'de minimis'

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El grupo logístico alemán Deutsche Post DHL ha informado este martes de que las empresas podrán volver a transportar paquetes y realizar envíos postales que contengan bienes a Estados Unidos y Puerto Rico a partir de este mismo jueves.

"Tras cuatro semanas en las que DHL [...] tuvo que suspender este tipo de envíos a EE.UU. debido a la nueva normativa, [...] volveremos a ofrecer a las compañías desde el 25 de septiembre la opción de utilizar DHL Parcel International para sus envíos a EE.UU., además de DHL Express", ha confirmado la compañía en una nota de prensa.

La reanudación de los servicios suspendidos desde el 29 de agosto por el fin del régimen 'de minimis' será posible después de que DHL haya extendido a EE.UU. el requisito de solicitar el certificado 'Entrega Postal con Derechos Pagados' (PDDP). Anteriormente, este documento era necesario solo para Noruega, Reino Unido y Suiza.

La multinacional ha informado, además, de que ha "reformulado completamente" el proceso de recogida de datos, transmisión de información aduanera y pago de portes arancelarios para hacer el servicio más rápido y ajustarlo a lo exigido por la Casa Blanca.

A partir de ahora, las empresas que quieran enviar bienes a Estados Unidos por valor de hasta US$800 (678,1 euros) deberán pagar los aranceles correspondientes por adelantado con el PDDP. La expedición del mismo tiene un coste de dos euros.

Además, las tarifas del proveedor de servicios y los propios derechos de aduana se repercutirán a los clientes sin ningún recargo. Para el cálculo de los derechos de aduana se utilizará el método denominado 'ad valorem'.

DHL ha insistido en que cualquier posible incremento de gastos obedece a factores externos no controlados por la corporación, que ha asegurado que el coste del envío 'per se' permanecerá "estable".

Asimismo, la firma germana ha recordado que las nuevas reglas no afectarán a los paquetes de menos de US$100 (84,8 euros) que sean facturados como "regalos" siempre que se envíe entre individuos. El remite de cartas tampoco se verá afectado.