Puerto Rico, Dominicana y México declinan participar en Serie del Caribe en Venezuela

Puerto Rico, República Dominicana y México declinaron su participación en la Serie del Caribe de béisbol de 2026 en Venezuela, informó el lunes la Confederación del Caribe (CBPC), que evalúa "alternativas disponibles" para la celebración del torneo regional.

Las ligas argumentaron "situaciones externas ajenas a su control", según la CBPC, en medio de una escalada militar estadounidense en el Caribe que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura tiene como objetivo derrocarlo y apoderarse del petróleo de este país.

La liga venezolana aseguró a principios de diciembre que estaba en condiciones de organizar el torneo anual.

Estados Unidos movilizó el portaviones más grande del mundo al Caribe, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de militares. Sostiene que es para luchar contra el narcotráfico y desde septiembre ha bombardeado a una veintena de supuestas narcolanchas con casi 100 fallecidos.

En ese contexto se organizaba el torneo regional de béisbol en Caracas y el balneario vecino de La Guaira.

Además de los representantes de Puerto Rico, Dominicana y México, está previsto que participen equipos de Cuba, Panamá y Japón en calidad de invitados: no son miembros de la CBPC.

Las condiciones logísticas empeoraron además cuando las líneas aéreas extranjeras suspendieron sus operaciones con Venezuela en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense en noviembre por un incremento de la actividad militar en el Caribe.

Solo vuelan líneas de bandera venezolana.

"La CBPC continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles", indicó el organismo sin retirar formalmente la sede al país.

Venezuela organizó en 2023 por última vez la Serie del Caribe.