Puerto Rico.- El trap y el reguetón de Clarent sonarán en el Auditorio Roig Arena el 8 de febrero

VALÈNCIA, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El cantante puertorriqueño Clarent actuará en el Auditorio Roig Arena el próximo 8 de febrero. Se trata de una de las voces emergentes del género urbano más destacadas en la actualidad, pues a pesar de su corta carrera, ha logrado una gran visibilidad en la escena musical latina, subraya la organización en un comunicado. Su salto a la fama se produjo en 2024, gracias a 'IA', un tema en colaboración con Mora que acumula más de 136 millones de reproducciones en plataformas digitales. Otros éxitos del puertorriqueño son 'Ensazio' o 'Traqueto'. Las entradas para el concierto de Clarent en el Auditorio Roig Arena ya están a la venta en la web www.roigarena.com.