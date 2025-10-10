Puerto Rico: Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, ofrecerá un concierto navideño en el Roig Arena

VALÈNCIA, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa visitará el próximo 16 de diciembre el Roig Arena de València para interpretar los temas navideños de su repertorio. Popularmente conocido como 'el caballero de la salsa', el artista ha grabado varios álbumes navideños en los que celebra las tradiciones navideñas de Puerto Rico a través de ritmos alegres y animados.

Acumula numerosos premios por su discografía, en la que la salsa es la auténtica protagonista. Recientemente ha recibido dos nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su disco 'Debut y Segunda Tanda Vol.2' y Mejor Canción Tropical por 'Ahora o Nunca'.

Las entradas para este concierto saldrán a la venta el próximo lunes, 13 de octubre, a las 12 horas en la web del multiespacio.