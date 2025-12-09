Puerto Rico. Kany García llegará el 3 de julio al Roig de Arena de València con su gira europea

VALÈNCIA, 9 dic. 2025 (Europa Press) -

La artista puertorriqueña de raíces españolas Kany García, multipremiada en los Latin Grammy, hará parada el próximo 3 de julio en Roig Arena de València en el marco de su gira europea.

La artista, que se encuentra inmersa en el tour "más ambicioso de su carrera", interpretará grandes éxitos como 'Te Lo Agradezco', 'Para Siempre' o 'De Bien a Mal', además de canciones como 'Tierra Mía', que vio la luz hace unos días y que se incluirá en su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2026, avanza la organización en un comunicado.

Las entradas para el concierto de Kany García en València salen a la venta este jueves, 11 de diciembre, a las 12.00 horas, en la web www.roigarena.com.