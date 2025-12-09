Puerto Rico.- La cantautora Kanny García se suma al Icónica Santalucía Sevilla Fest con un concierto el 17 de junio

SEVILLA, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado este martes la incorporación a su cartel de la cantautora Kany García. La puertorriqueña actuará en la Plaza de España el próximo 17 de junio. Nacida en Toa Baja, Puerto Rico, Kany García ha editado álbumes como 'Boleto de Entrada', 'Soy Yo', 'Contra el Viento', 'Mesa Para Dos', este último premiado con el Latin Grammy al Mejor Álbum Cantautor. En total, acumula seis Latin Grammy Awards, entre decenas de candidaturas.

El nombre se une a las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio). La programación completa se anunciará en los próximos meses, prometiendo un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.