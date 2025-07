Puerto Rico: Residente cancela su concierto en el Morriña Fest por su relación con KKR: "Contribuye indirectamente al genocidio"

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, ha cancelado sus dos conciertos en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Morriña Fest, que se celebra en A Coruña, por su relación con el fondo de inversión estadounidense y proisraelí KKR, que a su juicio "contribuye indirectamente al genocidio" y a la "violación sistemática de derechos humanos" contra el pueblo palestino. "Este fondo invierte y apoya económicamente a empresas de Israel relacionadas con tecnología militar, sistemas de vigilancia y hasta espionaje. Y también financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, contribuyendo de esta manera indirectamente al genocidio y a la violación sistemática de derechos humanos contra el pueblo palestino. No puedo participar ni un solo segundo en algo que esté relacionado con esta tragedia", ha explicado Residente en un vídeo difundido en sus redes sociales y recogido por Europa Press. Residente ha continuado pidiendo perdón a los asistentes a la cita que habían comprado entradas para su concierto y ha reconocido que, aunque no sabe si su decisión tendrá consecuencias legales, no le importa. "Mi posición siempre ha sido clara en torno a este tema, siempre ha sido así y siempre lo será. Así que nada, gracias por entender y que viva Palestina libre", ha añadido. El artista, que se encuentra inmerso escribiendo un guion en el que está trabajando mientras está de gira, ha explicado que ha conocido las actuaciones de este fondo de inversión gracias a la persona que maneja sus redes sociales. "Entonces, me di a la tarea de consultar con amigos periodistas e investigadores para asegurarme de que fuera cierto", ha explicado. No es la primera baja que sufren los festivales españoles asociados a KKR, la semana pasada la gaditana Judeline cancelaba su participación en el FIB por la relación "directa y evidente" con el fondo y se posicionaba también "en contra del genocidio" y a "favor" de los derechos de Palestina. Judeline argumentaba que sabe que muchas de las cosas que hacen los artistas tienen implicaciones que no se alinean con sus convicciones y que la mayor parte de lo que se consume tiene consecuencias "nefastas" para una parte de la población o el planeta. "Aunque no siempre seamos conscientes", indica. De esta manera, Residente se une al listado de artistas que han expresado su rechazo a participar en certámenes que tengan vinculación con el fondo KKR. Ya en el pasado mes de mayo, el grupo catalán La Élite también anunció su desvinculación del FIB. Igualmente, son varios los festivales que se han visto perjudicados por el fondo KKR, como el Sónar, que vio como 28 artistas cancelaban su participación en la edición que se celebró del 12 al 14 de junio.

