Puerto Rico se detiene 13 minutos para aplaudir la historia y celebrar el éxito de Bad Bunny

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El Super Bowl duró sólo 13 minutos para muchos puertorriqueños en San Juan y más allá

La gente dio la espalda a las pantallas de televisión mientras la comida, la música y las conversaciones llenaban la primera mitad del partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra hasta que un silencio cayó sobre la isla. El espectáculo de medio tiempo estaba comenzando

Este era el momento de Puerto Rico y uno de sus hijos que dejó de trabajar en un supermercado hace una década y se convirtió en el artista más reproducido del mundo en Spotify en cuatro años distintos. Desde entonces, Bad Bunny ha utilizado su plataforma para aplaudir a los inmigrantes, cantar sobre la identidad y los problemas de Puerto Rico y denunciar las políticas de inmigración de Estados Unidos

Marielys Rojas, de 39 años, quien es originaria de Venezuela, pero ha vivido los últimos 22 años en Puerto Rico, afirmó: "Apareció en el momento correcto en la historia de Latinoamérica"

Ella estaba entre cientos de personas reunidas cerca de una colina cubierta de hierba no muy lejos de una playa en la capital de Puerto Rico para ver el espectáculo de medio tiempo en una enorme pantalla mientras las olas rompían detrás de ellos y los sonidos de los coquís, una rana endémica, llenaban el aire salado

Amarilys Reyes, de 55 años, llegó a la fiesta para ver el medio tiempo junto al mar con su hija de 22 años

Nunca había visto un Super Bowl y no sabía quién estaba jugando, pero no importaba. Como muchos otros, solo estaba allí por Bad Bunny

"Es el show más grande de su vida", expresó Reyes

La energía, los nervios y la emoción habían ido en aumento en todo Puerto Rico desde que la NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron que Benito Antonio Martínez Ocasio encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XL

Las fiestas para ver el partido se organizaron rápidamente en el territorio continental de Estados Unidos y en la isla. Algunos lo llamaron "Super Bori Sunday", una referencia abreviada a "Boricua", que se refiere a alguien con ascendencia puertorriqueña, mientras que otros lo llamaron "El Benito Bowl: Morcilla, Sancocho, Mofongo, Reggaetón y un poco de Fútbol"

Una mujer escribió en las redes sociales que vería el espectáculo de medio tiempo con su madre de 87 años en Puerto Rico para que pudieran bailar juntas, mientras que otra persona publicó que había preparado una presentación de PowerPoint para sus amigos estadounidenses titulada "Bad Bunny 101"

La creatividad fluyó a medida que se acercaba el 8 de febrero: un bar en Puerto Rico publicó una promoción con los mariscales de campo de los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra sentados en las emblemáticas sillas de plástico blanco que adornan la portada del álbum "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, galardonado con el Grammy al álbum del año la semana pasada

Incluso los Teletubbies se unieron a la emoción, moviendo sus coloridos traseros al ritmo de "Baile inolvidable" de Bad Bunny un día antes del espectáculo

Wonder Woman (Mujer Maravilla) también mostró su apoyo, Lynda Carter dijo en redes sociales que era una "gran fan" de Bad Bunny, a quien señaló como ciudadano estadounidense: "No se equivoquen"

Pero las críticas al primer espectáculo de medio tiempo de la NFL completamente en español aumentaron al finalizar la primera mitad

Jake Paul, un YouTuber convertido en boxeador que tiene propiedades en Puerto Rico y ha publicado sobre la vida en la isla, escribió en X: "Apaguen este medio tiempo. Un ciudadano estadounidense falso que odia públicamente a Estados Unidos actuando. No puedo apoyar eso"

Los puertorriqueños respondieron rápidamente

"¿No vives de donde él es?", escribió una persona mientras muchos otros señalaron que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses

Luke Lavanway, un hombre de 35 años que vive en Nueva York, pero estaba de vacaciones en Puerto Rico para escapar de la ola de frío, dijo que no tenía problema con un espectáculo de medio tiempo en español

"Esa es parte de nosotros", dijo. "Eso es lo que nos hace grandes, y deberíamos simplemente disfrutarlo"

La multitud que se había reunido para el espectáculo de medio tiempo comenzó a retiarse de la fiesta tan pronto como comenzó la segunda mitad del partido, sonriendo mientras reflexionaban sobre lo que acababan de presenciar

"Me pareció fenomenal el hecho de que Bad Bunny trajera a todos los latinos en una misma casa y los representara a todos por igual", dijo Carlos Ayala, de 36 años, de San Juan. "Es un momento importante para la cultura latina"

También pensó que era genial que Ricky Martin cantara "Lo que le pasó a Hawaii" de Bad Bunny, que lamenta la gentrificación en Puerto Rico, un problema cada vez más grave para muchos en una isla con una tasa de pobreza superior al 40%

"Llevar ese mensaje es sumamente importante en estos tiempos", dijo, agregando que también apreció los postes de luz y los transformadores explotando presentados durante el espectáculo, una referencia a los apagones crónicos de Puerto Rico. "Para que el mundo vea lo que vivimos"

Entre los que sonreían después del espectáculo estaba Juliana Santiago, de 35 años, quien dijo que su corazón se llenó de orgullo el domingo por la noche

Ella dijo que Bad Bunny demostró que "se puede lograr las cosas, que el sueño ese Americano sí es real"

