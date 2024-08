Puertorriqueña Camacho-Quinn vuela en la pista y luce preparada para defender el oro olímpico

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Ganar una medalla de oro e imponer un récord olímpico al mismo tiempo es algo muy difícil para cualquier atleta. El tratar de hacerlo dos veces es una misión mucho más compleja, pero no imposible de acuerdo con Jasmine Camacho-Quinn.

La puertorriqueña lució en su mejor forma el jueves y, con un tiempo de 12.42, avanzó a las semifinales de los 100 metros con vallas para mujeres en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El tiempo de Camacho-Quinn fue el mejor de todas las competidoras en la ronda clasificatoria. Detrás de ella, los mejores registros fueron de la nigeriana Tomi Amusan con 12.49 y de la estadounidense Masai Russell y la holandesa Nadine Visser, ambas con idéntico 12.53.

“Traté de mantenerme calmada, me decía a mi misma que sabía de lo que era capaz, así que salí a disfrutar y a dejar que la carrera se encargara de sí misma”, dijo la velocista.

La semifinal y la final se correrán el jueves en el Stade de France en Saint-Denis.

“Mañana quién sabe qué pueda pasar, pero estoy emocionada”, agregó la atleta de 27 años. “Me siento bien, soy la campeona olímpica, el récord mundial es mío y mañana si todo sale bien se puede volver una locura en la pista”.

Hace tres años, en Tokio 2020, Camacho-Quinn ganó la prueba con un tiempo de 12.26 que es la marca olímpica vigente.

“No diría que hace tres años fue fácil, fue difícil, pero era una batalla conmigo misma. Ahora no tengo presión y sólo quiero salir a divertirme”, añadió. “Ya gané una medalla, ya enorgullecí a mi país, hoy sólo sé que estoy en buena forma y lista para mañana”.

Sobre la pista, Camacho-Quinn correrá sola, pero desde las gradas tendrá el apoyo de sus dos padres y otros siete familiares que llegaron la víspera a visitarla para verla correr. Relató que no piensa por ahora salir a recorrer París porque prefiere concentrarse en su prueba.

“Ya di un tour la semana pasada, ya había estado en París antes y no hay nada nuevo”, agregó entre sonrisas.

Camacho-Quinn desembarcó en París con un mejor tiempo personal en la temporada de 12.39 segundos. La polaca Pia Skrzyszowska posee el mejor de la prueba en el año con 12.37, pero el miércoles no tuvo un gran día y su tiempo fue el 16to mejor.

“Pude ver algunas de las otras eliminatorias y estoy tranquila”, añadió la velocista. “A mí no me importa quién corra, yo me preocupo por mí misma”.

AP