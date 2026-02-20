Puertos de granos argentinos operan normalmente tras finalización de huelga: cámara

BUENOS AIRES, 20 feb (Reuters) - Los puertos de granos de Argentina operaban normalmente el viernes luego de que sus actividades estuvieron paralizadas durante los últimos dos días por una huelga de obreros marítimos contra un plan de reforma laboral, dijo el titular de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM).

Argentina es un exportador mundial líder de alimentos, pero por la medida de fuerza que se extendió entre el miércoles y el jueves al menos 12 barcos tuvieron que demorar sus fechas previstas de zarpada.

"Está todo funcionando sin problemas desde las 00.00 horas (0300 GMT)", dijo a Reuters el gerente de CAPyM, Guillermo Wade.

La Cámara de Diputados argentina aprobó en la madrugada del viernes una reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei que pretende mejorar el clima inversor pero que ha despertado una férrea resistencia de los sindicatos.

El proyecto deberá ser ratificado por la Cámara Alta para convertirse en ley. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)