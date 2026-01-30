Puertos de Panamá gestionados por CK Hutchison seguirán operando tras sentencia: presidente

CIUDAD DE PANAMÁ, 30 ene (Reuters) - El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo el viernes que los dos puertos del país operados por una filial de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, seguirán funcionando sin interrupciones, a pesar de la decisión del tribunal supremo del país centroamericano de anular los contratos portuarios

La sentencia del jueves dejó en el aire el futuro de las operaciones de los puertos clave Balboa y Cristóbal, a uno y otro lado del Canal de Panamá

"Es importante destacar que, hasta que el fallo quede ejecutoriado, se produce un periodo de continuidad del actual operador, sin ningún cambio operativo", dijo el mandatario en un mensaje a la nación

Mulino informó que APM Terminals Panamá, una filial de Maersk, se ha mostrado dispuesta a hacerse cargo temporalmente de la explotación de las dos terminales, tras el periodo de transición durante el cual el actual operador seguirá en sus funciones

También detalló que el Gobierno ha mantenido conversaciones con varias empresas

Sobre el proceso con CK Hutchison, Mulino dijo durante una conferencia de prensa que había dado instrucciones a la Autoridad Marítima de Panamá para que se reuniera inmediatamente con Panama Ports Company, la filial de la firma hongkonesa, para coordinar los próximos pasos. Agregó que no habría despidos

La decisión se produce en medio de una creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por las rutas comerciales mundiales y se considera una victoria para Washington, donde el presidente Donald Trump ha presionado para frenar lo que él denomina la influencia china sobre el Canal de Panamá, por el que circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial. (Reporte de Elida Moreno, escrito por Aida Peláez Fernández. Editado en español por Natalia Ramos)