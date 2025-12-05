Puertos ucranianos reducen ingreso de granos por constantes ataques rusos: firma de análisis

KIEV, 5 dic (Reuters) - Las terminales marítimas de exportación de Ucrania han reducido la entrada de grano debido a los constantes ataques rusos, que están mermando la actividad comercial, afirmó el viernes la firma analista Barva Invest.

Ucrania, uno de los principales productores y exportadores mundiales de maíz, depende de los puertos del mar Negro en la región de Odesa para casi el 90% de sus exportaciones agrícolas, que son atacadas por misiles y drones rusos casi a diario.

"Debido a los bombardeos de Rusia, algunos puertos y terminales han restringido la aceptación de productos. Esto ralentiza aún más la actividad comercial en el mercado ucraniano del maíz, que ya sufría una logística complicada y escasez de suministro", dijo Barva Invest en Telegram.

El Ministerio de Economía de Ucrania dijo el viernes que las exportaciones de maíz en lo que va de la temporada 2025/26 cayeron a 3.990.000 toneladas métricas hasta el 5 de diciembre, frente a los 7.600.000 de toneladas en la misma fecha del año pasado.

El mayor sindicato ucraniano de agricultores, UAC, ha informado de los bajos índices de exportación de maíz, alegando que se debe a la lentitud de la cosecha y a la necesidad de secar el grano antes de enviarlo al extranjero.

Según los analistas, esta semana los agricultores habían cosechado el 78% de la superficie sembrada hasta el 4 de diciembre, frente al 95% del año pasado por estas mismas fechas.

Los agricultores también se quejaron de la falta de locomotoras para la exportación, lo que provoca un gran aumento del tiempo necesario para llevar el grano a los puertos desde las regiones centrales de Ucrania. (Reportaje de Pavel Polityuk; Editado en español por Juana Casas)