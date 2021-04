Puget Sound Energy se asocia con Mitsubishi Power para desarrollar soluciones de almacenamiento de energía renovable

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2021--

Puget Sound Energy firmó un acuerdo de desarrollo conjunto con Mitsubishi Power Americas, Inc. para colaborar en el desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas en línea con el objetivo de PSE (Puget Sound Energy) de convertirse en una empresa de energía “Beyond Net Zero Carbon” (“Más allá de cero emisiones netas de carbono”) para 2045.

Mary Kipp, presidenta y directora ejecutiva de Puget Sound Energy, y Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, participaron virtualmente de la tradición del muñeco japonés Daruma durante la ceremonia de firma del acuerdo de desarrollo conjunto de las empresas. Primero, analizaron el acuerdo para colaborar en el desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas en línea con el objetivo de PSE de convertirse en una empresa de energía “Beyond Net Zero Carbon” para 2045. Luego, colorearon el ojo izquierdo de cada muñeco. El siguiente paso será trabajar hacia la meta. Una vez que se alcance la meta, las empresas se unirán para pintar los ojos derechos en señal de agradecimiento. (Crédito: Mitsubishi Power)

Este acuerdo ayudará a permitir la implementación de almacenamiento y generación renovable libre de carbono a gran escala en el territorio de servicio de PSE mientras continúa cumpliendo con las expectativas de los clientes en cuanto a confiabilidad, seguridad y asequibilidad contundente. Las áreas clave de enfoque para la asociación incluirán las siguientes:

Mitsubishi Power es un pionero en soluciones de almacenamiento a corto y largo plazo con turbinas de gas que utilizan hidrógeno. También proporciona los primeros y únicos paquetes estándar de hidrógeno ecológico integrado del mundo. El paquete de Hydaptive™ optimiza la integración entre energías renovables, almacenamiento de energía y centrales eléctricas con turbinas de gas que utilizan hidrógeno, que funcionan todos juntos para crear e incorporar hidrógeno ecológico: una clave para alcanzar las emisiones sin carbono.

Además, según los términos del acuerdo, Mitsubishi Power y Magnum Development desarrollarán conjuntamente recursos de almacenamiento de hidrógeno ecológico en el territorio de servicio de PSE. Mitsubishi Power y Magnum Development introdujeron el almacenamiento de hidrógeno ecológico a escala en redes en mayo de 2019 con el proyecto de almacenamiento de energía limpia avanzada en Delta, Utah.

En enero de 2021, PSE estableció su objetivo de empresa de energía “Beyond Net Zero Carbon”. PSE tendrá como objetivo reducir sus propias emisiones de carbono a cero e irá más allá al ayudar a otros sectores a permitir la reducción de carbono en todo el estado de Washington.

“Nuestro objetivo ambicioso de ‘Beyond Net Zero Carbon’ se basa en la idea de que no podemos lograrlo solos”, dijo Mary Kipp, presidenta y directora ejecutiva de PSE. “Necesitamos organizaciones líderes como Mitsubishi Power que compartan nuestro compromiso de combatir el cambio climático y crear un futuro de energía limpia que beneficie a todos los clientes y comunidades a las que servimos”.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, dijo: “En Mitsubishi Power, nuestra misión es proporcionar soluciones de almacenamiento y generación de energía a nuestros clientes que los empodere para combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y que promueva la prosperidad humana. Creemos firmemente que para lograr emisiones netas de carbono cero para 2045, necesitamos desarrollar y desplegar proyectos de almacenamiento de energía renovable de todas las duraciones en la década de 2020. Esto significa almacenamiento de batería de iones de litio para almacenamiento de corta duración e hidrógeno ecológico para almacenamiento de larga duración. Creemos que nuestros clientes serán los héroes en el logro de cero emisiones netas de carbono en el sector de energía, y planeamos apoyarlos con acuerdos de desarrollo conjunto como este con Puget Sound Energy. El trabajo en conjunto con nuestros clientes, nos permitirá lograr un cambio en materia de energía ”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable, a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las soluciones de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Puget Sound Energy

Puget Sound Energy se enorgullece de brindar servicio a nuestros vecinos y comunidades en 10 condados de Washington. Somos la empresa de servicios públicos más grande del estado, y brindamos soporte a 1,1 millones de clientes en electricidad y casi 900 000 clientes en gas natural. Aspiramos a ser una empresa de energía “Beyond Net Zero Carbon” para 2045. Para obtener más información sobre nosotros y lo que hacemos, visite pse.com. También puede seguirnos en Facebook y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

