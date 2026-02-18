Puig aumenta un 12% el beneficio en 2025 gracias a los segmentos de maquillaje y cuidado de la piel

Por Mireia Merino y Marta Serafinko

GDANSK, 18 feb (Reuters) - La empresa española de cosméticos Puig anunció el miércoles que su beneficio neto aumentó un 12% hasta alcanzar los 594 millones de euros (US$ 703 millones) el año pasado, ya que la fuerte demanda en los segmentos de maquillaje y cuidado de la piel compensó los efectos negativos del tipo de cambio.

Puig señaló que el aumento de los beneficios se debió en parte a la ausencia de los costes relacionados con la salida a bolsa contabilizados en 2024, cuando su beneficio neto se situó en 531 millones de euros.

(1 dólar = 0,8445 euros) (Reporte de Mireia Merino y Marta Serafinko en Gdansk, edición de Matt Scuffham; editado en español por Tomás Cobos)