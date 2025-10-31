LA NACION

Puig sube tras resultados superiores a lo previsto en el 3TR y la mejora de previsiones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bola de valores; Bolsa de comercio; Buenos AIres; Economía
Puig sube tras resultados superiores a lo previsto en el 3TR y la mejora de previsionesMARIANA ARAUJO

Acciones de Puig Brands

suben un 8,6% tras superar las previsiones de ventas del tercer trimestre.

Las ventas netas de la compañía española de belleza aumentaron un 6,1% en términos comparables hasta los 1300 millones de euros, por encima del consenso de crecimiento del 4,5%, según JP Morgan.

JPM añade que la mejora se debe a los buenos resultados en maquillaje, impulsados por la expansión de su marca Charlotte Tilbury en Estados Unidos.

El bróker también destaca la revisión de las previsiones para 2025; Puig espera ahora crecer en el punto medio de su rango comparable del 6-8%.

Las acciones, que se sitúan entre las más alcistas del índice STOXX 600

, se encaminan hacia su mejor jornada en un año, si se mantienen las ganancias.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de João Manuel Maurício; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

LA NACION
Más leídas
  1. La impresionante jugada de Poroto Cambiaso en la conquista de La Natividad-La Dolfina
    1

    Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia

  2. Una producción furor en el mundo podría ser la llave para más inversiones en el país
    2

    Exporta US$500 millones: una producción furor en el mundo podría ser la llave para más inversiones en el país

  3. Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
    3

    Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados

  4. El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal
    4

    El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”

Cargando banners ...