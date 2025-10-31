Puig sube tras resultados superiores a lo previsto en el 3TR y la mejora de previsiones
- 1 minuto de lectura'
Acciones de Puig Brands
suben un 8,6% tras superar las previsiones de ventas del tercer trimestre.
Las ventas netas de la compañía española de belleza aumentaron un 6,1% en términos comparables hasta los 1300 millones de euros, por encima del consenso de crecimiento del 4,5%, según JP Morgan.
JPM añade que la mejora se debe a los buenos resultados en maquillaje, impulsados por la expansión de su marca Charlotte Tilbury en Estados Unidos.
El bróker también destaca la revisión de las previsiones para 2025; Puig espera ahora crecer en el punto medio de su rango comparable del 6-8%.
Las acciones, que se sitúan entre las más alcistas del índice STOXX 600
, se encaminan hacia su mejor jornada en un año, si se mantienen las ganancias.
(US$1 = 0,8575 euros) (Información de João Manuel Maurício; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
- 1
Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia
- 2
Exporta US$500 millones: una producción furor en el mundo podría ser la llave para más inversiones en el país
- 3
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
- 4
El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”