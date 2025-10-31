Puig sube tras resultados superiores a lo previsto en el 3TR y la mejora de previsiones

Acciones de Puig Brands

suben un 8,6% tras superar las previsiones de ventas del tercer trimestre.

Las ventas netas de la compañía española de belleza aumentaron un 6,1% en términos comparables hasta los 1300 millones de euros, por encima del consenso de crecimiento del 4,5%, según JP Morgan.

JPM añade que la mejora se debe a los buenos resultados en maquillaje, impulsados por la expansión de su marca Charlotte Tilbury en Estados Unidos.

El bróker también destaca la revisión de las previsiones para 2025; Puig espera ahora crecer en el punto medio de su rango comparable del 6-8%.

Las acciones, que se sitúan entre las más alcistas del índice STOXX 600

, se encaminan hacia su mejor jornada en un año, si se mantienen las ganancias.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de João Manuel Maurício; edición en español de María Bayarri Cárdenas)