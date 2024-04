Puigdemont afirma que dejará la política local si no es elegido presidente regional catalán

El independentista catalán Carles Puigdemont afirmó que dejará la política local si no es elegido presidente en las elecciones regionales del 12 de mayo.

"Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia, que es lo que me lleva a presentarme [a las elecciones]", indicó este martes Puigdemont durante una entrevista con la radio catalana Rac 1.

"Tiene poco sentido que yo me dedique ahora a hacer de jefe de la oposición para controlar a quien sea presidente de la Generalitat", agregó quien fuera el presidente del gobierno regional durante la fallida intentona separatista de 2017.

Puigdemont, quien poco después de aquellos hechos se instaló en Bélgica para eludir a la justicia española, anunció hace unas semanas su intención de concurrir a las elecciones regionales de mayo. Recientemente decidió trasladarse a vivir al sur de Francia para la campaña, y como paso previo a un futuro regreso a España.

Según especificó el martes, este retorno se producirá en el debate de investidura en el Parlamento catalán, que podría celebrarse en junio, sea él el ganador o no. Para entonces la polémica ley de amnistía, que los separatistas catalanes negociaron con el socialista Pedro Sánchez a cambio de apoyarle para un nuevo mandato al frente del gobierno español, ya debería estar aprobada.

La aplicación que puedan realizar los jueces en cada caso es, sin embargo, todavía incierta.

"Creo que con la ley de amnistía, que es una condición necesaria pero no suficiente para la resolución de un conflicto político, se cierra una etapa, la etapa del exilio", explicó Puigdemont durante la entrevista, en la que indico que tampoco contempla regresar antes.

"La manera de retornar dignamente la institución que se fue al exilio es volver al Parlament, en las condiciones que sean", agregó.

Esta es la tercera vez que Puigdemont es candidato a unas elecciones catalanas desde que se refugió en Bélgica, pero en las dos anteriores no llegó a ocupar su escaño porque hubiera sido detenido.

Ahora eurodiputado, sobre él pesa una orden de detención nacional, pero no europea, porque la justicia española decidió no reactivarla hasta que la europea resuelva definitivamente algunos recursos.

Nombrado presidente catalán en 2016, el político separatista estuvo al frente de la tentativa de secesión del año siguiente, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.

Tras la fallida declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica y fue elegido eurodiputado en las últimas elecciones europeas.

Rs/mg/zm