LA NACION

Puigdemont: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña"

Puigdemont: “No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Puigdemont: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña"
Puigdemont: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña"Markus Schreiber - AP

PERPIGNAN (FRANCIA), 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya".

Lo ha dicho en una comparecencia desde Perpignan (Francia) después de reunir este lunes por la mañana la ejecutiva del partido, que ha decidido por unanimidad romper con el PSOE y someter la decisión a votación de la militancia este miércoles y jueves.

"Hemos constatado que no hay confianza suficiente y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Quizá hay confianza personal, pero no a nivel político", y ha recordado textualmente que el proyecto de Junts no tiene por vocación la estabilidad española.

LA NACION
Más leídas
  1. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    1

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  2. Las figuras de una votación sorprendente
    2

    Ganadores y perdedores de una votación sorprendente

  3. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    3

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  4. Los resultados de las elecciones legislativas en todo el país
    4

    Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025

Cargando banners ...