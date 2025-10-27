Puigdemont responsabiliza al PSOE de la ruptura y les pide aclarar cómo gobernarán
Puigdemont responsabiliza al PSOE de la ruptura y le pide aclarar cómo gobernará
- 1 minuto de lectura'
PERPIGNAN (FRANCIA), 27 Oct. 2025 (Europa Press) -
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado al PSOE de la ruptura y les ha emplazado a reflexionar para aclarar "cómo piensan gobernar más allá de su proverbial capacidad de ocupar el poder".
"El PSOE es el responsable máximo, no Junts. Quién tiene todas las palancas del poder es el PSOE. Junts no tiene ni una, lo único que tenemos son 7 diputados", ha subrayado en una comparecencia sin preguntas en Perpignan (Francia) ante los dirigentes del partido.
Según Puigdemont, los socialistas estaban avisados y advertidos del riesgo de ruptura, por lo que considera que ahora deberán explicar, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo gobernarán si no disponen de la mayoría que permitió su investidura.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
