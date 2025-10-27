Puigdemont y la cúpula de Junts empiezan la reunión para decidir si rompen con el PSOE
Puigdemont y la cúpula de Junts empiezan la reunión para decidir si rompen con el PSOE
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BARCELONA, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los restos de miembros de la dirección del partido han empezado este lunes a las 10 horas la reunión que se celebra en Perpiñán (Francia) para decidir si rompen con el PSOE, decisión que probablemente someterán a votación de la militancia.
Según consta en el orden del día del encuentro, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las "acciones a emprender", y se prevé que haya una comparecencia pública a las 17 horas.
Puigdemont ha llegado al lugar de la reunión pocos minutos después de las 9 horas así como el resto de miembros de la cúpula de Junts.
Otras noticias de Carles Puigdemont
Más leídas
- 1
El proyecto presidencial de Axel Kicillof sufrió un duro traspié con la derrota en la provincia
- 2
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente
- 3
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 4
Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025