Puigdemont y la cúpula de Junts empiezan la reunión para decidir si rompen con el PSOE

BARCELONA, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los restos de miembros de la dirección del partido han empezado este lunes a las 10 horas la reunión que se celebra en Perpiñán (Francia) para decidir si rompen con el PSOE, decisión que probablemente someterán a votación de la militancia.

Según consta en el orden del día del encuentro, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las "acciones a emprender", y se prevé que haya una comparecencia pública a las 17 horas.

Puigdemont ha llegado al lugar de la reunión pocos minutos después de las 9 horas así como el resto de miembros de la cúpula de Junts.

