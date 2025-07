Puja con Inter por Lookman

"No había nada concreto por Ademola, de hecho, hasta ayer, no había ninguna oferta escrita del Inter. Me reuní con Giuseppe Marotta en la liga, tenemos una excelente relación, somos amigos: en los próximos días, evaluaremos con calma la oferta que recibimos", adelantó Luca Percassi sobre el presidente del club "neroazzurro".

"Lookman lleva tiempo expresando su deseo de dejar Atalanta, no es ningún secreto. Esperábamos que se fuera este verano (boreal), una transferencia importante al año es nuestra filosofía", explicó el directivo.

Pero Luca Percassi reconoció que la filosofía del Atalanta sufrió una complicación inesperada con la venta del delantero ítaloargentino Mateo Retegui al Al-Qadsiah saudita a cambio de 69 millones de euros.

"En realidad, Mateo Retegui también se fue inesperadamente: no teníamos previsto que se fuera, sobre todo porque llegó el verano pasado", refirió Luca Percassi sobre el delantero de 26 años y máximo artillero de la edición 2024-25 de la Serie A.

Por otra parte, Atalanta presentó formalmente al juvenil delantero Honest Ahanor, de 17 años y arribado del Genoa a cambio de 16 millones de euros más otros 4 millones en bonus.

"Mi precio es un impulso a la confianza que he recibido de un club como Atalanta. Son cifras que no deberían importarle a un joven de 17 años, sólo tengo que concentrarme en salir a jugar", subrayó Ahanor.

"No tengo miedo. Estoy en un entorno fantástico con buena gente.

Siempre puedo contar con el apoyo. La Champions League es un reto que me ilusiona, si llega, la recibiré como se merece", garantizó.

"Estoy aquí para ayudar al equipo. Elegí venir aquí porque el proyecto es el adecuado para mí, la posición es relativa. Si necesito seguir jugando de extremo, jugaré de extremo; si no, de defensor", aclaró en relación al puesto que cumplió al inicio de su carrera.

"Tengo la capacidad de apoyar el ataque de todas formas. Nací en Aversa, pero cuando tenía un año seguí a mi madre a Génova.

Vivía en una abadía con un campo de fútbol 7: abrieron una escuela de fútbol allí, pedí jugar con ellos y, después de tres años, me fui al Genoa", relató Ahanor, quien firmó por tres temporadas con Atalanta.

"Me lo estoy pasando genial porque vivo y trabajo con buena gente, que me permite concentrarme solo en ir a la escuela y jugar", destacó Ahanor, quien debutó como profesional a los 16 años en un duelo entre Genoa y Juventus de septiembre pasado.

"Con (Ivan) Juric, intento ampliar mi juego y convertirme en un mejor defensor: noté inmediatamente su gran intensidad en los entrenamientos. Para cualquier jugador joven, saber que se dirigen a donde pueden cometer errores es muy importante", remarcó sobre el DT croata del Atalanta.

"Estoy en un club muy importante, otros equipos me querían, pero en cuanto supe que Atalanta estaba allí, no tuve dudas", concluyó Ahanor. (ANSA).