Puja EEUU-Europa; Merz, "ahora hay una fisura"

No por las razones esgrimidas por el líder estadounidense, sino porque "la lucha cultural del movimiento MAGA no nos compete", atacó al líder berlinés. Por un lado, encontró el apoyo de Emmanuel Macron, según quien "todos deberían inspirarse en nosotros y dejar de criticarnos", y por otro, vio al canciller lanzar un llamamiento: "Juntos, debemos reparar y reavivar la confianza transatlántica", que sigue siendo esencial.

En esto, "Europa está haciendo su parte". Estas palabras esperan las de Marco Rubio, quien, a su llegada a Baviera, ya lo dejó claro: "Vivimos en una nueva fase geopolítica; todos deben reconsiderar su papel". "Debemos hablar; es más urgente que nunca", dijo Merz, enfatizando que "desde hace varios años, incluso aquí en la sala, el clima se ha caracterizado por el aumento de las tensiones y los conflictos en el mundo".

Luego citó el lema de la conferencia, que lo dice todo: 'Bajo destrucción'. "Me temo que debemos decirlo aún más claramente: el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, por imperfecto que fuera incluso en sus mejores momentos, ya no existe", declaró Merz en un discurso que enfatizó la división actual entre Estados Unidos y Europa.

"En nuestro país, la libertad de expresión termina cuando atenta contra la dignidad humana y la Constitución. No creemos en los aranceles ni en el proteccionismo, sino en el libre comercio. Y nos mantenemos fieles a los acuerdos climáticos y a la OMS porque estamos convencidos de que solo juntos podemos resolver los desafíos globales", afirmó, en contraste con la postura de Trump.

Pero a pesar de esto, hay espacio para empezar de nuevo, el mensaje de la canciller alemana. Durante tres generaciones, la confianza entre aliados, socios y amigos ha convertido a la OTAN en la alianza más sólida de todos los tiempos. Y en la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para actuar solo. Con esto en mente, sin embargo, ha llegado el momento de que Europa reaccione.

"Una Europa soberana es nuestra mejor respuesta a los nuevos tiempos. Unir y fortalecer a Europa es nuestra tarea más importante hoy", declaró, instando al Viejo Continente a "centrarse en aumentar nuestra libertad, seguridad y competitividad" para convertirse en un "verdadero actor global" con "su propia estrategia de política de seguridad".

En esta línea, el canciller reveló que ya ha mantenido conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear europea, un proceso que, según asegura, "se integrará plenamente en nuestro intercambio nuclear dentro de la OTAN".

Fue precisamente en el presidente francés donde Merz encontró apoyo al final del primer día de una conferencia marcadamente euroatlántica, durante la cual también surgieron chispas entre el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz —quien lanzó el lema, al estilo de MAGA, "Hagamos que la ONU vuelva a ser grande"— y en la alta representante, Kaja Kallas.

"Estoy aquí con un mensaje de coraje y determinación", dijo Macron al iniciar su esperado discurso en la reunión bávara. "Todos queremos una defensa más fuerte, excepto nuestros enemigos. Queremos una Europa más fuerte", añadió, antes de instar a evitar "criticar" o "caricaturizar" a Europa, respondiendo de nuevo a Vance un año después.

El presidente francés se centró entonces en uno de los temas clave de la conferencia, abordado en una reunión específica a la que también asistió Antonio Tajani: Ucrania y el camino para poner fin a la guerra. "No habrá paz sin los europeos, tengan la seguridad", advirtió el presidente del Palacio del Elíseo, reiterando el llamamiento a reabrir "un canal de comunicación transparente" con los rusos (de hecho, algo que París ya ha iniciado, aunque a nivel consultivo).

Ahora se espera la respuesta de Rubio, dispuesto a reiterar el mensaje estadounidense en el segundo día de la reunión: "El mundo está cambiando muy rápidamente ante nosotros.

Vivimos en una nueva era geopolítica, que requerirá que todos reexaminemos la situación y nuestro papel", declaró el secretario de Estado estadounidense antes de partir hacia Alemania, un anticipo de su propio discurso, al que seguirán los de Wang Yi, Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Mark Rutte, Pedro Sánchez y, sobre todo, Volodímir Zelensky. (ANSA).