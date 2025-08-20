Puja judicial por sellos de alimentos ultraprocesados

A la arremetida judicial que busca dejar sin efecto un decreto vigente desde el 1 de abril de 2025, se sumaron otras compañías chilenas y de alcance latinoamericano como CCU, Carozzi, Tres Montes y asociaciones gremiales vinculados a embotelladoras y cecinas, entre otras, que directamente afirman que la medida afectará sus ventas.

Los alegatos tuvieron lugar la semana pasada en la Corte de Apelaciones de Santiago y el fallo estaría siendo redactado, según informa el diario La Tercera.

Las empresas alimentarias sostienen que la ministra de la cartera, Ximena Aguilera, excedió sus atribuciones al afectar actividades económicas lícitas, satanizar ciertos productos y equipararlos a otros nocivos para la salud, como cigarrillos y bebidas alcohólicas.

La medida de la autoridad sanitaria fue defendida como esencial para "avanzar hacia una regulación más robusta del marketing de alimentos, que proteja a la población, aumente la percepción del riesgo asociado al consumo de productos no saludables y garantice un entorno alimentario más sano para todos".

Chile lidera el ranking de obesidad en Latinoamérica, con un 42% de su población mayor de 20 años afectada, según el estudio de la Federación Mundial de la Obesidad, de marzo de 2025. La proyección, de mantenerse la tendencia, estima que la cifra podría superar los 14 millones de chilenos en esa condición, en un país cercano a los 20 millones de habitantes.

